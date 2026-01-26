Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima

Nakon jučerašnje pobjede nad Švicarskom, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson (52) našao se u središtu pozornosti ne samo zbog sportskog uspjeha, već i zbog trenutka iz privatnog života koji je privukao pažnju javnosti. Hrvatski izbornik snimljen je u zagrljaju misteriozne dame, a pao je i poljubac kojim je proslavio pobjedu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Fotografije su se ubrzo proširile medijskim prostorom, potaknuvši nagađanja o identitetu misteriozne dame. Kako doznaje Net.hr iz izvora bliskog izborniku, riječ je o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Prema istom izvoru, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi zajednički javni istup. Ási Inga inače se ne voli izlagati javnosti, barem ako je suditi po društvenim mrežama. Njezin profil na Instagramu je zaključan pa privatni život očito nastoji držati podalje od medijske pozornosti, iako je poznato da se ona i Sigurdsson međusobno prate na društvenim mrežama.

Prema dostupnim podacima na LinkedInu, obnaša funkciju CEO-a u tvrtki Vinnuvernd, islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje i dobrobit zaposlenika.

Podsjećamo, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije iza sebe ima dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, s kojom ima troje djece. Prije nešto manje od tri godine doznalo se kako nakon razvoda ljubi direktoricu marketinga i bivšu misicu Ingunn Sigurpalsdottir, ali nije poznato kada su, sada već bivši partneri, prekinuli vezu.

