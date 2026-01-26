FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA VEZA /

Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima

Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Kako doznaje Net.hr, prema riječima izvora bliskog treneru, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi zajednički javni istup

26.1.2026.
9:16
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon jučerašnje pobjede nad Švicarskom, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson (52) našao se u središtu pozornosti ne samo zbog sportskog uspjeha, već i zbog trenutka iz privatnog života koji je privukao pažnju javnosti. Hrvatski izbornik snimljen je u zagrljaju misteriozne dame, a pao je i poljubac kojim je proslavio pobjedu. 

Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Fotografije su se ubrzo proširile medijskim prostorom, potaknuvši nagađanja o identitetu misteriozne dame. Kako doznaje Net.hr iz izvora bliskog izborniku, riječ je o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir.

Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Prema istom izvoru, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi zajednički javni istup. Ási Inga inače se ne voli izlagati javnosti, barem ako je suditi po društvenim mrežama. Njezin profil na Instagramu je zaključan pa privatni život očito nastoji držati podalje od medijske pozornosti, iako je poznato da se ona i Sigurdsson međusobno prate na društvenim mrežama.

Prema dostupnim podacima na LinkedInu, obnaša funkciju CEO-a u tvrtki Vinnuvernd, islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje i dobrobit zaposlenika.

Podsjećamo, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije iza sebe ima dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, s kojom ima troje djece. Prije nešto manje od tri godine doznalo se kako nakon razvoda ljubi direktoricu marketinga i bivšu misicu Ingunn Sigurpalsdottir, ali nije poznato kada su, sada već bivši partneri, prekinuli vezu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Naši rukometaši slomili Švicarsku, za ovakav potez nema obrane

Dagur SigurdssonDjevojkaVrijeme Je Za Rukomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA VEZA /
Doznajemo tko je misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona: Proslavili pobjedu poljupcima