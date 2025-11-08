Nova Miss Hrvatske: 'Mjesečno ne potrošim gotovo pa ništa na izgled'

Nova Miss Hrvatske 2025., Ema Helena Vičar (23), osvojila je publiku ne samo svojom ljepotom, već i autentičnošću. U iskrenom razgovoru za Net.hr otkriva kako izgleda njezina svakodnevna beauty rutina, zašto vjeruje da je samopouzdanje važnije od savršenstva i kako ju je iskustvo izbora naučilo da prava ljepota dolazi iznutra. S Emonom smo razgovarali o trendovima, samoprihvaćanju i tajnama prirodnog izgleda koji je oduševio žiri i javnost.

Kakav je osjećaj biti u prostoriji punoj lijepih žena i s njima se natjecati na temelju ljepote? Na koji Vam je način to iskustvo utjecalo na samopouzdanje i percepciju sebe?

Iskreno, prije izbora ta mi je ideja bila pomalo zastrašujuća jer sam znala da ću biti okružena najljepšim djevojkama iz cijele Hrvatske. Međutim, čim sam ih upoznala sve je postalo puno lakše. Svaka od nas ima nešto svoje i toliko smo se sprijateljile i podržavale jedna drugu da je to svima podiglo samopouzdanje. Shvatila sam da ljepota nije jedini kriterij i da nije poanta biti “najljepša u prostoriji”, nego biti svoja.

Divno je biti okružena s toliko pametnih, talentiranih i ambicioznih djevojaka na jednom mjestu. Svaka je imala svoje kvalitete i nešto posebno zbog čega se isticala. Mislim da je važno imati jednu zdravu dozu samopouzdanja kada ulaziš u tako nešto, a meni je ovaj izbor samo potvrdio da se dobro nosim u tom okruženju i da mogu stati rame uz rame uz predivne žene bez gubitka svoje autentičnosti.

Na koji način ste se pripremali kako biste na izboru za Miss izgledali kao najbolja verzija sebe?

Pripremala sam se tako da sam trenirala, zdravo jela i pazila na rutinu spavanja, jer sve to jako utječe na izgled, ali i na raspoloženje. Cilj mi je bio osjećati se što bolje u svojoj koži i stvarno se fokusirati na izbor kako bi ga što bolje odradila. Najviše sam radila na tome da izgledam samopouzdano, jer se upravo to najviše vidi na pozornici. Puno su mi pomogle i same pripreme prije finala gdje smo se imale priliku pokazati u šest različitih kategorija: sport, talent, intervju, top model, head to head challenge i multimedija. Imale smo sportske aktivnosti, pokazivale svoje talente, prezentirale na engleskom, imale predavanja o tome kako odraditi intervjue i učile hodati na modnoj pisti. To mi je bilo jako korisno jer sam u par dana naučila puno novih stvari, ali i vidjela što mi dobro ide, a na čemu još trebam dodatno poraditi.

Imate li beauty rutinu koju radite svaki dan, bila ona jutarnja ili noćna?

Zapravo sam jako jednostavna kada je riječ o beauty rutinama. Najvažnije mi je da navečer dobro skinem šminku prije spavanja, a ujutro i navečer stavim samo hidratantni serum ili kremu. Trudim se ne zaboraviti SPF, pogotovo kada sam puno na suncu. Važno mi je da mi je koža dobro hidratizirana, ali se stvarno ne opterećujem time da koristim puno različitih proizvoda. Isprobala sam dosta toga, ali na kraju se uvijek vratim nekoj što bržoj i jednostavnijoj rutini.

Imate li neku naviku za koju mislite da Vam je pomogla da izgledate najbolje, a da ju puno ljudi ne prakticira?

Mislim da ljepota koju vidimo izvana uvijek prvo dolazi iznutra. To znači što jedemo, koliko se krećemo, kako spavamo i kako se osjećamo. Ne pijem kavu, trudim se redovito vježbati i jesti što više voća i povrća. Veliki sam ljubitelj hrane i jedem sve, ali uvijek pazim da to bude u balansu. Ljudi često podcjenjuju koliko prehrana i zdrav život općenito utječu na izgled. Kada su te stvari posložene, odmah se i psihički osjećamo bolje u svom tijelu, a to se jasno vidi i na nama izvana.

Mislite li za ijedan beauty trend da je precijenjen?

Mislim da je većina trendova danas precijenjena. Trendovi se mijenjaju toliko brzo da je teško uopće pratiti što je “in”, a što više nije. Pogotovo mladim curama to može biti naporno jer stalno imaju osjećaj da se moraju prilagođavati nečemu novom. Tu se vrlo lako izgubi osobnost i sve djevojke počnu izgledati isto. Naravno da se svima može svidjeti ponešto što je u trendu i to je sasvim u redu, ali ne bismo se trebali striktno držati toga. Ako nam se sviđa kako se šminkamo, odijevamo ili izgledamo, trebali bi ostati vjerni tome bez obzira na to je li u trendu ili ne. Na primjer, ja svoju dugu plavu kosu ne planiram nikad promjeniti bez obzira jel to u nekom trenutku u trendu ili ne.

Što mislite, koliko mjesečno potrošite na izgled?

Vjerovali ili ne, ja stvarno jako malo trošim na izgled. Mjesečno skoro ništa. Kosu bojam sama, sestra mi ošiša vrhove kad sam doma, a nokte sam u zadnje vrijeme isto počela raditi sama. Moja beauty rutina je vrlo jednostavna i ne trošim puno na kozmetiku i šminku jer kupujem tek kada nešto potrošim. Novce volim uložiti u dobru teretanu, čak i ako je skuplja ili u satove pilatesa. To mislim da uvijek vrijedi. Jedina stvar na koju stvarno trošim je naručivanje odjeće, posebno haljina kojih imam doslovno milijun. To mi je jedina slabost.

Kao osnivačica modnog brenda, što je za Vas dobra odjevna kombinacija?

Dobra odjevna kombinacija ona u kojoj se ja osjećam dobro. Moj stil jako varira ovisno o tome kako se taj dan osjećam. Nekad sam u nečemu potpuno opuštenom kao trenirka ili baggy traperice, i super sam si u tome. A drugi dan mi se nosi potpuno suprotno, nešto elegantno ili čak što više ekstravagantno i puno šljokica. Mislim da je to i poanta mode, da pokažemo kako se taj dan osjećamo i da se zabavljamo s tim.

Koji Vam je najdraži modni trend, a koji trend želite da se više nikad ne vrati?

Od aktualnih trendova dobre su mi široke traperice, mislim da daju taj cool, opušteni izgled. Također mi je super što se leopard uzorak vratio, ako je odrađen na pravi način može izgledati jako dobro i elegantno. Uvijek volim unikatne komade koji se ne vide na svakome, a naravno i sve što ima šljokice mi je uvijek plus.

A što se tiče trendova koje ne bih voljela vidjeti natrag, definitivno markirane kombinacije s ogromnim logotipovima posvuda. Isto tako, 2016. stil tajica sa šarenim printovima i zastavama… to smo svi nosili u osnovnoj i srednjoj školi jer je tad bilo popularno, ali iskreno, nek ostane tamo. I naravno, trend pretjerano tamnih i debelih obrva koji je bio popularan prije par godina.

Gdje najčešće kupujete odjeću? Koji je najvrjedniji odjevni komad kojeg posjedujete?

Kupujem gdje god pronađem nešto što mi se sviđa, nemam strogo određene dućane. Često listam online i obožavam istraživati različite brendove i stranice. Basic komade kupujem u klasičnim dućanima koje svi imamo u shopping centrima, ali više volim online naručivati neke zanimljivije komade koje nemaju baš svi. Najvrjedniji komad koji posjedujem je vintage bunda moje bake koju sam dala prekrojiti po svojim mjerama. Osim što je meni predivna, ima ogromnu sentimentalnu vrijednost.

Jeste li kroz godine eksperimentirali sa svojim izgledom? Što je najluđe što ste napravili?

Naravno da jesam. Kad smo bile mlađe, sestra i ja smo stalno bojale moju kosu privremenim bojama. Bila sam ljubičasta, roza, a jednom čak i u duginim bojama. Uvijek sam voljela eksperimentirati i sa šminkom pa su to bili svakakvi šareni makeup lookovi samo da isprobam nešto novo. Danas se ipak držim svoje plave kose i malo neutralnijih boja jer znam da mi to najbolje stoji. Drago mi je da sam prošla tu fazu i da sam se mogla zabaviti s izgledom dok sam bila mlađa.

Postoji li neki beauty podhvat zbog kojeg ste požalili što ste ga napravili?

Nemam neki ekstreman primjer jer zapravo nikad nisam radila ništa posebno na sebi. Možda jedino microblading obrva. Prije sam bila jako opterećena time što su mi obrve presvijetle pa mi je microblading djelovao kao super ideja. Rezultat mi je na prvu bio odličan i bila sam prezadovoljna, ali dosta brzo je izblijedio i tinta se malo razlila. Ne bih rekla da sam požalila što sam to napravila, samo mi je žao što rezultat nije bio dugotrajniji.

