Tko je nova Miss Hrvatske? Ima vlastiti modni brend, voli društvene mreže i sportski život

Lijepa Zagrepčanka Ema Helena sinoć je okrunjena kao 30. Miss Hrvatske i time je stekla pravo nastupa na svjetskoj pozornici 73. izbora za Miss Svijeta, koji će se održati u proljeće sljedeće godine. Njezinom prvom pratiljom proglašena je osamnaestogodišnja Jana Biondić Miss Ličko-senjske županije.

Tko je Ema Helena?

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja i poslovnu školu, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo. Članica je poduzetničkog i volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom. “Cilj mi je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske”, izjavila je lijepa Ema Helena.

Sustav odabira pobjednice temeljio se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski su ušle u TOP 8 finalistica. Kategorije kroz koje su se djevojke natjecale, tijekom priprema u hotelu Sport u Ivanić-Gradu i Hotelu Pullman u Zagrebu, te borile za ulazak u završnicu samog finala bile su intervju, sport, talent, top model, head-to-head challenge i multimedija.Jana Biondić, Marinka Andraković, Zara Hurtić i Andrea Bošnjak plasirale su se direktno putem kategorija talent, multimedija, top model i intervju, dok su Izabela Šporčić, Martina Blažević, Ivana Krajina i Ema Helena Vičar zaslužile svoju ulaznicu u TOP 8 prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, uzimajući u obzir rezultate iz kategorije intervju i prvog izlaska u večernjim haljinama Nikolina wedding store.

30. izbor za Miss Hrvatske su uveličale Anica Martinović Kovač Miss Hrvatske 1995 i prva pratilj Miss Svijeta, Maja Nikolić Miss Hrvatske 2012, Lana Gržetić Miss Hrvatske 2013, Antonija Gogić Bračulj Miss Hrvatske 2014, Tea Mlinarić Miss Hrvatske 2017, Katarina Mamić Miss Hrvatske 2019.

Novoizabrana Miss Hrvatske Ema Helena sada kreće u opsežne pripreme za svjetski izbor Miss World, koji okuplja preko 130 missica iz cijelog svijeta. Našu missicu sada čekaju brojni intervjui, snimanja i društveno korisne aktivnosti u sklopu projekta “Beauty with a Purpose”-Ljepota sa svrhom, te intenzivne pripremekoje uključuju javne nastupe, treninge i edukacije. Pred njom je uzbudljivo razdoblje predstavljanja Hrvatske ljepote, kulture i tradicije na globalnoj pozornici s ciljem da pokaže da istinska ljepota dolazi iz znanja, karaktera i srca koje nosi ljubav prema svojoj zemlji.

