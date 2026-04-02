LJEPOTICA /

Nova Miss Earth Croatia je studentica medicine iz Zagreba: Pogledajte kako izgleda

Foto: PRESS

Mladu Zagrepčanku izdvojila je kombinacija obrazovanja, ljepote i samopouzdanja

2.4.2026.
20:47
Hot.hr
PRESS
Studentica medicine i nova hrvatska predstavnica na svjetskoj sceni ljepote, Paola Hrdas (21), osvojila je titulu Miss Earth Croatia 2026 te time osigurala odlazak na veliko finale na Filipinima. Među brojnim kandidatkinjama istaknula se spojem ljepote, obrazovanja i raznovrsnih talenata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Put do krune

Paola je okrunjena ovog vikenda titulom Miss Earth Croatia 2026. Riječ je o prestižnom izboru koji, uz ljepotu, naglašava važnost ekologije i društvene odgovornosti, a pobjednica preuzima i ulogu ambasadorice zaštite okoliša.

Nova Miss Earth Croatia već sada se istaknula kao kandidatkinja koja ima potencijal za zapažen rezultat na svjetskom izboru, koji će se održati na Filipinima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umjetnost i sport u fokusu

Njezin razvoj započeo je još u djetinjstvu kroz umjetnost. Obrazovala se u Baletnoj školi Silvije Hercigonje, što joj je donijelo gracioznost i sigurnost na sceni, dok je glazbeno znanje stjecala u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, gdje je učila klavir i solo pjevanje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osim što pjeva i svira, Paola se bavi i autorskim radom. Njezina pjesma “Moja domovina” donijela joj je pobjedu na natječaju “Moja himna”, čime je dodatno potvrdila svoj talent.

Važan dio njezina života je i atletika, koja joj je, kako se ističe, pomogla razviti disciplinu, izdržljivost i natjecateljski duh. Upravo ta kombinacija umjetnosti i sporta oblikovala je njezin samouvjeren i prirodan nastup.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buduća liječnica s jasnim ciljem

Nakon završene opće gimnazije, Paola je upisala studij medicine, čime je pokazala želju za pomaganjem drugima i društvenim angažmanom. Organizatori izbora naglašavaju kako upravo spoj obrazovanja, talenata i osobnosti čini idealnu predstavnicu Hrvatske.

Opisuju ju kao smirenu, komunikativnu i pristupačnu osobu, čiji nastup odiše elegancijom i sigurnošću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripreme za svjetsku pozornicu

Pred Paolom je sada intenzivno razdoblje priprema za svjetski izbor Miss Earth na Filipinima. Ondje neće predstavljati samo ljepotu, već i važna pitanja poput zaštite okoliša, održivog razvoja i zdravog načina života.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Njezina uloga ambasadorice podrazumijeva aktivno zalaganje za globalne ekološke teme, što je i jedan od ključnih ciljeva ovog međunarodnog natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:Studenti napravili aplikaciju koja u realnom vremenu prati Isusovu muku i uskrsnuće

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
