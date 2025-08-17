Nova dogradonačelnica Splita otkrila na čemu ne štedi i što pije svaki dan

Matea Dorčić (40), nova dogradonačelnica Splita, rođena je i odrasla Splićanka. Završila je pravni fakultet, a posljednjih desetak godina dokazivala se u javnoj upravi – posljednje četiri kao pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

No, ono što je odmah osvojilo javnost je njen upečatljiv modni izgled – dotjerana, elegantna i uvijek usklađena, kao da svaki outfit nosi baš za tu prigodu. Matea Dorčić istinski pokazuje kako političarke mogu biti i autoritativne i stilizirane u isto vrijeme.

U intervjuu nam je otkrila kako se, unatoč užurbanom rasporedu, uvijek trudi ostati besprijekorno dotjerana, koji joj modni komadi daju dodatnu dozu samopouzdanja te za što će uvijek bez razmišljanja izdvojiti novac.

Koliko stil odijevanja prilagođavate svojoj političkoj funkciji? Birate li odjeću s mišlju o svojoj javnoj ulozi?

Olakotna okolnost je što sam posljednje četiri godine radila na sličnom radnom mjestu, pa se stvorio već priličan fundus mogućih kombinacija. Naravno da vodim računa o svojoj ulozi – odjeća treba biti u skladu s poslom koji radim. Naglasak uvijek stavljam na pristojnost i primjerenost kombinacije.

Postoji li razlika između vašeg poslovnog i privatnog stila? Ili vam i inače više odgovara klasičan, ozbiljniji look?

Rekla bih da je kod mene uvijek riječ o klasici s odmakom. Privatno češće biram ravne cipele ili tenisice, ali stil je zapravo vrlo sličan. Dobar komad se može kombinirati na mnogo načina, i privatno i poslovno.

Koliko često imate priliku odjenuti nešto ležerno, bez razmišljanja o protokolima i službenim obvezama? U čemu se osjećate najviše "svoja"?

U posljednje vrijeme, moram priznati, sve je manje prilika za potpuno „opušten đir“. Najviše „svoja“ sam u ljetnim mjesecima – u dobroj lanenoj kombinaciji, bilo da je riječ o haljini, kombinezonu ili hlačama i topu. Zimi je to oversized odijelo s bijelim t-shirtom i tenisicama, ili široke traperice i bomberica.

Imate li "go-to" komad odjeće ili boju koju nosite kad želite izgledati posebno samouvjereno?

To je uvijek odijelo. Kroj i materijal zaista čine razliku. Kvalitetno odijelo, uz male preinake i detalje, može se nositi godinama. Posljednje me vrijeme veseli tamno plava boja. Inače nisam isključiva – volim i fuksiju, bež, ali i nijanse zelene.

Uživate li u šopingu ili to doživljavate više kao obavezu? I gdje najčešće pronalazite odjeću koju nosite – domaći brendovi, high street, nešto treće?

U šopingu uživam, kao i većina žena. Prednost dajem online kupnji zbog brzine i jednostavnosti – veličinu najčešće pogodim, a ako ne, povrat je vrlo jednostavan. Tako imam i vremena razmisliti treba li mi nešto zaista ili je bio trenutak slabosti.

Poseban gušt je kupovina na putovanjima – svaki takav komad odjeće ili nakita nosi uspomenu. Od domaćih brendova voljela sam Varteks, imam puno njihovih komada i kvaliteta im je besprijekorna. Često škicnem Envy Room i Klisab, a od stranih brendova volim Cos i Weekend.

Postoji li odjevni komad ili modni dodatak koji vam je dugo na listi želja – nešto za što biste bez problema strpljivo štedjeli?

Uvijek ću prištedjeti za dobru torbu – to nije nešto što se kupuje često, a nosi se godinama.

Što se nakita tiče, preferiram komade naslijeđene od mame i bake, koje nosim s posebnim ponosom. Jednog dana, za posebnu priliku, rado bih si priuštila dobar komad tradicionalnog nakita.

Šminkate li se svaki dan – zbog posla, sebe ili jednostavno iz navike?

Šminkam se gotovo svaki dan. Moj make-up je ziheraški i jednostavan: puder, rumenilo, lagano sjenilo, eventualno olovka ili tuš te maskara. Za posebne prilike volim dodati potez highlightera.

Imate li beauty rutinu bez koje ne izlazite iz kuće – makar samo sjajilo ili SPF?

SPF je za mene obavezan, ljeti i zimi – i to u debelom sloju.

Držite li se uvijek istih krema za lice ili volite isprobati nešto novo?

U pravilu ne mijenjam provjerenu kombinaciju. Volim dobar serum i kremu – dnevna mi je više hidratantna, a noćna malo masnija. Uvijek bih dala prednost reparativnoj u odnosu na dekorativnu kozmetiku. Sviđa mi se brend Skintegra, njihov Hydra B serum je čudo.

Koliko ste najviše novca izdvojili za neki beauty proizvod – i je li se isplatilo?

Mislim da sam najviše izdvojila za Advanced Night Repair serum od Estée Lauder (30 ml - 140 eura). Isplatilo se, ali ima i drugih odličnih proizvoda.

Postoji li neka beauty navika koju ste preuzeli od svoje mame, bake ili prijateljica?

Masaža lica i vrata svaku večer, bez obzira koliko mi se spava – to sam preuzela od bake i mislim da stvarno ima efekt.

Postoji li neka europska političarka čiji stil posebno volite?

Cijenim stil pojedinih skandinavskih političarki. Volim kada outfit odiše elegancijom, kada je primjeren, a opet zanimljiv.

Događa li se da vas ljudi doživljavaju „preozbiljno“ zbog izgleda – ili mislite da žene u politici danas više ne moraju birati između autoriteta i osobnog stila?

Smatram da autoritet ne proizlazi iz stila odijevanja – imaš ga ili nemaš, bez obzira koliko „babasto“ se obukla. Svaka žena treba njegovati svoj stil koji je čini jedinstvenom i neponovljivom. Ako se žena osjeća dobro u svojoj koži i u svojoj kombinaciji – to se vidi.

I za kraj – jedan beauty savjet koji ste naučili iz iskustva i rado biste ga podijelili s drugima?

Nije velika mudrost, ali redovito pijem kolagen. Vidim razliku na kosi, noktima, ali i koži.

