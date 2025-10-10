Norveška princeza u ‘lažnom’ braku? Internet gori od teorija, a njen odgovor zapanjio je sve

Norveška princeza Martha Louise (54) prošle se godine udala za holivudskog šamana Dureka Verretta (50), s kojim je bila u vezi godinama prije nego što su izrekli sudbonosno "da". Iako je njihova ljubav formalizirana brakom, dio norveške javnosti i dalje gleda na njihov odnos s dozom nepovjerenja i kritike, a sada je par odlučio stati na kraj mnogobrojnim glasinama.

Objavili su video u kojem čitaju komentare koji ih optužuju da su u lavanda braku što označava brak između muškarca i žene u kojem barem jedan od partnera skriva svoju pravu seksualnu orijentaciju. "Curo, znaš li ti da si u lavanda braku?", "Prava si norveška kućanica", samo su neke od brojnih izjava.

Odjeveni u odjeću boje lavande, nasmijano su odmahnuli glavom i poručili: "Volimo lavandu, ali ovo baš i ne zvuči točno." U videu su naglasili da nisu tipičan par i da "obično" nije njihov stil, što im je, kako kažu, potpuno u redu.

Kontroverzni životni putevi

Durek Verrett, koji se opisuje kao "šaman šeste generacije", poznat je po kontroverznim izjavama i alternativnim praksama. Neki od njegovih najviše kritiziranih poteza uključuju tvrdnju da je rak izbor, prodaju "medaljona" koji navodno štite od Covida-19, preporuku vježbi za "uklanjanje energetskih otisaka iz vagine" koje ostavljaju bivši partneri, izjave da je uskrsnuo iz mrtvih, tvrdnju da je predvidio napad 11. rujna dvije godine unaprijed.

Ono što mnoge intrigira je to što je Verrett javno istupio kao biseksualac. Ni princeza Martha nije nepoznata po alternativnim uvjerenjima. Već godinama izaziva pažnju javnosti zbog svoje povezanosti s duhovnim i ezoteričnim praksama. Posebno je poznata po osnivanju škole čiji je cilj bio pomoći ljudima da "dođu u kontakt sa svojim anđelima". Prije Verretta, bila je u braku s piscem Ariem Behnom koji je preminuo 2019. godine.

