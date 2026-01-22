Nominacije za Oscara danas će biti objavljene: Ove godine imamo dva jaka favorita

Glasanje Akademije je završeno, a nominacije za Oscara bit će objavljene u četvrtak, s dva jaka ovogodišnja favorita: "Grešnici" i "Jedna bitka za drugom".

Prema nekim stručnjacima, ove dvije produkcije studija Warner Brosa mogle bi srušiti rekord po broju nominacija od 14 za jedan film koji drže "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land". Bio bi to trijumf za holivudski studio, koji je trenutno meta žestokih nadmetanja između Paramount Skydancea i Netflixa.

Warner Bros imao je iznimnu godinu s originalnim produkcijama, neuobičajenim prema onom što Hollywood inače voli.

Očekuje se da će "Grešnici", povijesna drama smještena u Ameriku 1930-ih za vrijeme segregacije i prohibicije, uz zvukove bluza i dodatak vampira, donijeti Michaelu B. Jordanu nominaciju za najboljeg glumca. On utjelovljuje blizance gangstere koji namjeravaju otvoriti ilegalni bar u kojem se poslužuje alkohol.đ

Očekuje se i da će film biti nominiran u mnoštvu kategorija, od scenarija do glazbe.

Ako obori rekord po nominacijama, njegov redatelj Ryan Coogler mogao bi dosegnuti "statističku stratosferu koju nijedan filmaš nikada nije dosegao", komentira Clayton Davis, kolumnist časopisa Variety. Ali ove sezone, bar zasad, "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona dominira dodjelom nagrada.

Ova tragikomedija uprizoruje bijelog rasista, lovca na nekadašnje krajnje lijeve revolucionare.

Leonardo DiCaprio glumi bivšeg militanta čiji je um zamagljen marihuanom, mora se uozbiljiti kako bi spasio svoju kćer miješane rase. Glumac praktički ima zajamčenu još jednu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca - nagradu koju je već osvojio 2016. za film "Povratnik".

Netflix bi također trebao izaći na vrh, s očekivanim nominacijama za "Frankenstein" Guillerma del Tora, povijesnu dramu "Snovi na tračnicama" o pionirima američkog Zapada i hit animiranu seriju "K-Pop lovci na demone".

Među ostalim filmovima koji su spremni za brojne nominacije je i "Hamnet".

Ova tragedija, koja fiktivno istražuje tugu Agnes i Williama Shakespearea nakon smrti njihova sina, praktički jamči Jessie Buckley nominaciju u kategoriji najbolje glumice za ulogu supruge britanskog dramatičara.

Očekuje se da će joj se, između ostalih, pridružiti Emma Stone, zvijezda trilera "Bugonija", i norveška glumica Renate Reinsve iz "Sentimentalne vrijednosti".

Ovaj norveški film jedan je od tri filma koji nisu na engleskom jeziku, a koji bi mogli biti nominirani u glavnoj kategoriji za najbolji film, osim što se natječu i za najbolji međunarodni dugometražni film. Ostala dva su dobitnici Zlatne palme u Cannesu, "Jedan običan incident", u režiji iranskog disidenta Džafara Panahija, koji predstavlja Francusku na dodjeli Oscara, te "Tajni agent" brazilskog redatelja Klebera Mendonçe Filha.

Očekuje se da će glumac Wagner Moura, koji glumi bivšeg akademika kojeg progone plaćeni ubojice tijekom brazilske diktature 1970-ih, biti nominiran uz Leonarda DiCaprija i Michaela B. Jordana za Oscara za najboljeg glumca.

No, favorit u ovoj kategoriji ostaje Timothée Chalamet, nedavno nagrađen Zlatnim globusom i nagradom Critics' Choice za ulogu nezasitno ambicioznog igrača stolnog tenisa u filmu "Marty Veličanstveni".

Velika novost ove godine je da će direktori castinga, po prvi put, biti nagrađeni Oscarom. Ova nova kategorija nosi uzbuđenje oko toga što će birači cijeniti u odavanju počasti njihovom radu, koje se radi mnogo prije same filmske produkcije.

''Je li to snaga privlačenja zvijezda? Kohezija glumačkog postava? Otkriće novog talenta?“, pita se Davis.

Ovogodišnja 98. dodjela Oscara održat će se 15. ožujka u Hollywoodu.

