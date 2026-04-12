Nives Celzijus oduševila proljetnim izdanjem u novoj objavi: Zna se što je bilo u prvom planu

Hrvatska pjevačica, Nives Celzijus (44) privukla je pažnju javnosti objavom iz Zadra, gdje je uživala u proljetnom suncu na terasi uz more.

Proljetno opuštanje u Zadru

Nives je sunčan dan iskoristila za odmor i opuštanje, a na društvenim mrežama podijelila je atmosferu s terase uz more. U laganoj kariranoj haljinici, prikladnoj za ugodnih proljetnih 19 stupnjeva, mijenjala je poze i uživala u trenutku.

Fotografije i snimke brzo su privukle reakcije njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima upućivali brojne komplimente. Posebno su istaknuli njezinu energiju i izgled, a objava je izazvala val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Nives je u opisu objave istaknula kako “oči drugačije sjaje u Zadru”, čime je dodatno zaintrigirala pratitelje. Njezina objava još je jednom pokazala koliko brzo njezin sadržaj postaje tema razgovora na društvenim mrežama.



