Nina Badrić oduševila snimkom s putovanja: 'Napokon došla kod kuma'

Nakon niza uspješnih koncerata i promocije novog albuma, pjevačica Nina Badrić (53) iskoristila je uskršnje blagdane za putovanje na Siciliju. Svoje je pratitelje na Instagramu oduševila objavom iz pitoresknog sela Savoca, gdje je oživjela scene iz jedne od najpoznatijih filmskih trilogija svih vremena, "Kum".

U videozapisu, Nina je podijelila svoje filmsko hodočašće. Odjevena u elegantnu crnu haljinu na bijele točkice i bijele cipele s visokom petom, pjevačica je prošetala kamenim ulicama sela koje je poslužilo kao kulisa za kultne scene.

Filmska kulisa koja ne stari

"Napokon došla kod Kuma", napisala je Nina u opisu objave, otkrivši da je posjet Savoci bio nezaobilazan dio njezina putovanja. "Kad smo već u Taormini, obavezno je vidjeti selo na Siciliji gdje su snimljene kultne scene moje omiljene trilogije 'Kum'."

Njezin video prikazuje posjet ključnim lokacijama. Jedna od njih je legendarni Bar Vitelli, smješten u palači Trimarchi iz 18. stoljeća, gdje je Michael Corleone, kojeg glumi Al Pacino, tražio ruku svoje buduće supruge Apollonije. Nina je istaknula kako bar i danas "izgleda gotovo identično kao na filmu", a unutrašnjost je ukrašena fotografijama i isječcima iz novina iz vremena snimanja. Pjevačica je također posjetila crkvu San Nicolò, gdje je snimljena poznata scena vjenčanja.

Ovaj putopisni video dolazi nakon iznimno aktivnog poslovnog razdoblja za našu glazbenu divu. Putovanje na Siciliju tako predstavlja zasluženi odmor, a pjevačica ga je iskoristila za istraživanje otoka. Samo nekoliko dana prije posjeta Savoci, na Veliki petak, podijelila je snimke poznate "Procesije misterija" u gradu Trapani.

Njezina objava iz Savoce izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja. Komentari poput "Divna, predivna, prava dama" i "Haljina je top" nizali su se ispod videa, potvrđujući da Ninin stil i odabir destinacije nisu prošli nezapaženo.

