Nina Badrić o ljubavi: 'Nismo životinje koje ne mogu kontrolirati svoje nagone'

Pjevačica Nina Badrić godinama osvaja publiku svojom iskrenošću, karizmom i smislom za humor. Unatoč izazovima koje joj je život donio, uvijek je znala sačuvati osmijeh.

Nina je iskreno za Blic ispričala koliko joj je optimizam pomogao u teškim situacijama, a priznala je i da je ponekad dobro prepustiti se emocijama. Komentirala je i svoja iskustva u ljubavnom životu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Optimizam joj je pomogao u životu

Pjevačica je ispričala što joj najviše pomaže u teškim trenucima.

"Spasio me je moj smisao za humor. Sve okrećem na šalu i tako se lakše nosim s ozbiljnim stvarima s kojima se ne treba šaliti. Veliki sam optimist, ljudi koji me poznaju, kažu da sam velika pozitiva, što mi je uvijek drago čuti. Mislim da se čovjek rodi takav. Uvijek sam nasmijana i spremna za šale. Sa mnom je uvijek veselo", kazala je.

Nina nije krila ni to da se kao i drugi ljudi ponekad prepusti emocijama, za koje tvrdi da su dobre, bile one pozitivne ili negativne.

"Nema ništa ljepše nego kad se čovjek dobro isplače. I sreća i tuga su sastavni dio života, a sve je borba od kada se rodimo, od prvog dana pa do zadnjeg. Poanta je ostati zdrave glave i čvrsto na nogama jer kad čovjek padne, neuspjeh je jedino ako ostane ležati na podu. Čovjek nikad ne smije prestati vjerovati u dobro i nikad ne smije odustati od sebe", rekla je.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Otkrila je i koliko je zadovoljna svojim životom i svojim poslom te što smatra dobrim životnim putem.

"Ja sam sretna žena. Mislim da se to na meni i vidi. Zadovoljna, ispunjena i ostvarena. Kroz život se ne ide stihijski već s postavljenim ciljevima ispred sebe. Sve što je bilo - ili je u mojoj moći - to sam ostvarila, no za neke ciljeve vas mora malo i sreća pomaziti. Vjerujem svim srcem uvijek u dobro. Treba kroz život ići kao stjuardesa koja zna da avion pada, ali ne skida najljepši osmijeh s lica", objasnila je.

Foto: Dimitrije Nikolic/ATAImages

Nina o samoći i vezama

Nina se osvrnula i na samoću, strast i veze: "Nije nikakav problem biti s nekim tek toliko, ali nismo valjda životinje koje ne mogu kontrolirati svoje nagone, nego smo ljudi s osjećajima. Moram i ja valjda nekoga voljeti, zar ne? Najvažnije je da se meni netko svidi, da ja poželim nekog pored sebe i da se vidim s njim."

"Kao i svaka druga žena, i ja sam prošla neki put kao kraljica, a neki put kao bosa po trnju. Loša iskustva su me ojačala i naučila da ne vjerujem u riječi nego samo u djela. Lijepe riječi može prosipati svatko, a na poljima od snova ne pušta se korijenje. Mene može privući muškarac koji drži do sebe i svoje riječi, koji je za početak muško u punom smislu te riječi. Prijatelj i oslonac. I naravno, mora imati smisla za humor da se mogu s njim smijati. Svatko drugi neka me zaobiđe u širokom luku", zaključila je poznata pjevačica za Blic.

