"Još malo fotografija iz ropotarnice prošlosti. Radi se o World Dance Music festivalu. Ovo je Sevilla, 19.6.1999. godine. 'I am so excited' dere po svim klubovima i top listama u Europi, a u Americi ulazi na nacionalnu top listu. Događa mi se nešto što sam mogla samo sanjati", započela je Nina i prisjetila se kako ju je nepoznati producent iz Italije nazvao i obavijestio da je njezina pjesma broj jedan te ju pozvao na europsku turneju. Tijekom tog razdoblja nastupala je u klubovima diljem Italije, Francuske i Španjolske te imala priliku upoznati glazbene zvijezde koje je do tada gledala samo na televiziji.