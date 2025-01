Udala se hrvatska glumica i producentica: Ljubav je pronašla na Tinderu

Glumica Marija Kolb (42), koja je krajem prošle godine obznanila zaruke s muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu, aplikaciji za upoznavanje, u subotu je iznenadila pratitelje fotografijama s intimnog vjenčanja.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografije svog vjenčanja u Beogradu.

Ljubav je započela na Tinderu

Mladenka je za poseban dan izabrala bijelu čipkastu haljinu, dok je mladoženja Ivan Mladenović nosio upečatljivo tirkizno odijelo.

"Vježbali smo mi valcer, ali je prvi ples ispao kolektivna čagica spontanuša na cesti ispred zgrade općine. Kaj nije život čudesna pustolovina", napisala je Marija u objavi.

Njihova ljubavna priča započela je na aplikaciji Tinder.

"Ja sam imala sreću da sam na Tinderu upoznala divnog dečka koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva i 'osvojio'. On je malo jače građe, ali to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i skoro duplo teži. Ima razumijevanja za specifičnosti posla kojim se bavim, podržava me i nema ljubomorne ispade. A upravo razumijevanje i podrška ključni su za svaku stabilnu vezu, bila ona s Tindera ili ne," ispričala je jednom prilikom za Jutarnji list.

Glumica je dva dana prije Božića na društvenim mrežama objavila trenutak zaruka: "Službeno je. Maco, ne znaš u što si se uvalio."

