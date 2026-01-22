Nina Badrić na Karibima priredila nastup za pamćenje: 'Mene je baš krenulo'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić (53), trenutno se odmara na egzotičnom karipskom otoku Anguilla, no čini se da ni tisućama kilometara daleko od domovine ne može pobjeći od svoje najveće ljubavi, glazbe. Svojim je brojnim pratiteljima na Instagramu otkrila kako se jedna naizgled obična večera u luksuznom resortu pretvorila u nezaboravan spontani nastup koji je oduševio sve prisutne i još jednom dokazao njezin zvjezdani status.

Od obične večere do ovacija

U videozapisu koji je objavila, Nina, odjevena u elegantnu crnu haljinu, samouvjereno preuzima mikrofon i uz pratnju lokalnog benda izvodi bezvremenski hit Whitney Houston, "Greatest Love of All". Njezina moćna vokalna izvedba ostavila je goste restorana bez daha, a mnogi od njih posegnuli su za mobitelima kako bi zabilježili ovaj jedinstveni trenutak. Atmosfera je bila ispunjena divljenjem, a na kraju izvedbe Nina je nagrađena gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

"Mene je baš krenulo na Karibima! Kao što je nogometašu fudba sudba, tako je meni mjuza muza", napisala je duhovito u opisu objave. Otkrila je i simpatičan razlog ovog neočekivanog nastupa. Naime, prepoznali su je gosti koji su je nekoliko dana ranije čuli kako pjeva u lokalnoj crkvi.

"Sinoć se jedna obična večera pretvorila u nastup, al' samo da se zna… Prepoznata sam od strane ljudi kao 'eno one koja je neki dan pjevala u crkvi.' Ah, ta slava", našalila se pjevačica, aludirajući na nedavni viralni trenutak kada je na misi spontano zapjevala duhovnu pjesmu.

Njezina glazba ne poznaje granice

"Imamo i mi na Balkanu svoj The Voice", "Internacionalna zvijezda odavno" i jednostavno "Carica", samo su neke od poruka koje svjedoče o divljenju koje Nina izaziva. Jedna je pratiteljica napisala: "Ajmeeeee wowwww, obožavam tu pjesmu! Wow kako si ju otpjevala. Showwwwww", savršeno saževši dojam koji je pjevačica ostavila.

Ovaj spontani nastup na Karibima još je jedan dokaz kako je glazba sastavni dio života Nine Badrić, a njezin talent ne poznaje granice. Dok puni baterije na sunčanoj Anguilli, njezina publika s nestrpljenjem broji dane do izlaska novog albuma i povratka na pozornice diljem regije.

