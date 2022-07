Nikolina Ristović rijetko govori za medije od smrti supruga Vidoja, ali posljednjih dana oglašava se na svom Instagramu. Poslije svih optužaba i ružnih riječi koje joj je uputio svekar Miša Grof, bivša voditeljica je jučer još jednom rekla što misli o njemu.

"Ne smijem ni napisati što bi Vidoje učinio da zna za postupke svoga oca, kažnjivo je samo i napisati", objavila je, između ostalog, Nikolina i dodala da je "dobra udovica samo mrtva udovica".

Francuski sud je uglavnom na stani žene

Nikolina je dobila podršku mnogih osoba iz javnog svijeta, što iz Hrvatske, što iz Srbije, a podijelila je i post svoje prijateljice o pravima udovice nakon smrti supruga.

"U Francuskoj prije sklapanja braka, odeš javnom bilježniku da ti objasni zakone. Prenosim ono što mi je objašnjeno, a sve pod pretpostavkom da je suprug imućan, a supruga nije. Imućnom supružniku je pametnije da podijeli imovinu, a evo i zašto", započela je svoje obraćanje korisnica Instagrama Yelena Atabeyki.

"Prema riječima gospodina bilježnika, francuski sud je uglavnom na stani žene, majke, čak i u slučaju ugovora koji štiti suprugovu imovinu. Takav ugovor štiti imovinu bogatijeg, ima prednost za bogatog supruga u slučaju razvoda. A za suprugu samo u slučaju smrti/razvoda", objasnila je u nastavku.

Nikolina se narugala svekrovim optužbama

"Ako se ispostavi da je imućni suprug zapravo imao dugove, dijele se i dugovi u istom omjeru u kojem bi se i u drugoj situaciji dijelilo bogatstvo. Pa se u praksi događa da bivši supružnici koji su potpisali takav predbračni ugovor završe na sudu jer se supruga žali. A navodno u većini slučajeva sud presudi u njenu korist", napisala je Atabeyki.

"Ponekad čak do takvih iznosa da se imućnom suprugu više isplatilo da ne potpisuje nikakav predbračni ugovor. Sud štiti partnera koji je odustao od karijere u korist obitelji jer je suprug to možda i zahtijevao od supruge. Možda su se tako dogovorili. Kako bilo, sud procjenjuje koliko je to novca potrebno isplatiti kako bi žena i djeca mogli zadržati isti standard. Ovo je iz francuske prakse, a sad...", stoji u objavi koju je podijelila Nikolina.

Nije trebalo dugo ni da odgovori na nove izjave Miše Grofa da je njegov sin sve zapisivao u svoje dnevnike, da ima mnogo podataka koji bi je odveli čak i u zatvor. Na Instagramu je Nikolina, uz emotikon koji plače od smijeha, poručila: "I zatvor bi bio raj naspram ovoga" te dodala hashtag #samodokaži.