Trenutno ne postoji osoba u regiji koja nema mišljenje o Nikolini Ristović. Bivša voditeljica zbog svoje je nimalo zavidne situacije nakon smrti supruga Vidoja postala top tema regionalnih medija, ali i sveopće javnosti.

Dok jedni najdublje suosjećaju s udovicom koja je doslovno preko noći ostala sama s maloljetnom kćerkicom, bez ikakve podrške suprugove obitelji, drugi su se priklonili priči njezina prebogatog svekra Miše Grofa, koji je najgrubljim rječnikom prozvao snahu, tvrdeći maltene kako se udala za njegova sina samo radi novca.

Ona se danas prvi put oglasila na tu temu u poduljem obraćanju na Instagramu, priznajući kako se "nikada nije nadala da će postati regionalni fenomen, kao ni da će se pozicija žena na Balkanu iščitavati kroz njezinu situaciju" te potresno zaključivši kako je "dobra udovica samo mrtva udovica".

Na tu njezinu objavu nitko nije ostao imun. Podršku su joj u komentarima pružile Jelena Karleuša, Paola Valić Bekić i mnogi drugi, oštro osudivši linč hejtera na Nikolinu.

Prekipjelo i Idi Prester

Glazbenica i Nikolinina bliska prijateljica Ida Prester odlučila je iznijeti svoju stranu priče, iz koje je razvidno da je bila jako dobro upoznata s detaljima iz braka Ristovićevih. Sve je objavila na svom Instagram profilu.

"Na ovim prostorima se više od svega voli cipelariti lijepe žene kad su na dnu. Nema ništa slađe. Internet su preplavili otrovni komentari koji se raduju Nikolininoj sudbini i žele je vidjeti na ulici. Riječ je o ženi koja je upravo ostala bez muža s malim djetetom, ženi kojoj društvo odriče pravo na imovinu nazivajući je sponzorušom, pa i gore. To sve govori o nama samima", započela je Ida.

"I još jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često s cijelom obitelji. Vidoje je Nikolinu i Unu OBOŽAVAO. Toliko da je jurio iz Beograda na dan samo da poljubi Unu i donese joj kolače koje voli. Toliko da je zajedno s Nikolinom izgradio kuću u drugoj zemlji koja će im biti novi dom. Toliko da kad mu je jedne noći zvučala čudno na telefonu, digao cijeli Zagreb na noge u dva ujutro i u zadnji tren od trovanja spasio život ženi i kćerkici. Vozio je panično tu noć iz Beograda i stigao ujutro u bolnicu prestravljen i uplakan. Sjećate li se toga, mediji i komentatori? Kad je Vidoje bio heroj svoje obitelji, kad ste slavili njihovu ljubav? Nisu ti naslovi tako davno bili...", nastavila je Prester.

A onda se osvrnula i na izjave Miše Grofa: "Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je nevjerojatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca. Nikolina, drži se, proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu", poručila je za kraj glazbenica.