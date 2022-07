Bivša voditeljica Nikolina Ristović prije dva mjeseca ostala je bez supruga Vidoja, koji je iznenada preminuo u 43. godini.

Nedugo nakon što je Vidoje ispraćen na vječni počinak, Nikolina je ušla u žestoki sukob sa svekrom Vitorom Ristovićem, odnosno Mišom Grofom, kojeg je optužila da njoj i njezinoj kćeri uskraćuje nasljedstvo, a njihov javni rat ne jenjava.

Sada je Miša otkrio nepoznate detalje bračnog života sina i snahe, a potom iznio šokantne optužbe da je Nikolina skrivila Vidojevu smrt.

'Financirao joj je švalere...'

"Nikolina je ubila mog sina! Ona je izvoljevala kuće, putovanja, bazene, lokale, firme… Trošila je nenormalne količine novca. Vidoje je školovao njenu kćer iz prvog braka u Londonu i financirao joj švalere. Ne znam kakvu imovinu ona hoće, Vidoje jest bio imućan, ali to je moj novac. Mora biti svjesna da njoj ne dam ništa, a ako krenem iznositi sve što znam o njoj, bit će uhićena!", započeo je Miša u novom intervjuu za srpske medije.

"Nikolina je s Vidojem bila samo zbog novca, njih dvoje više od dvije godine nisu spavali zajedno. On bi došao u Zagreb, donio joj novac koji je tražila, i onda otišao u hotel spavati. Ta žena je bila nezasitna, tražila je stan u Londonu, njeni psi su išli na manikure, neprekidno je pokretala neke biznise, proputovali su pola svijeta zajedno. Kada više nije znala šta će s novcem, bacala ga je na gluposti, tijekom braka mu je potrošila milijune eura. Sinu nikada nisam rekao ni riječ, želio sam samo da on bude sretan, iako sam bio svjestan svega. Međutim, ja njenom krivnjom više nemam dijete, i ne želim šutjeti", nastavio je pa objasnio zbog čega krivca za Vidojevu smrt vidi u Nikolini.

"Tvrdim da mi je ta žena ubila dijete, isključivo zbog njenih hirova je on umro u 43. godini života. Imam dokaze za sve što pričam. Otkako je upoznao Nikolinu, Vidoje je vodio dnevnike. Pet ogromnih dnevnika je u mom vlasništvu, stoje zaključani u sefu, a ona očajnički pokušava doći do njih. Traži me da joj dam sve Vidojeve spise, telefone kao i jedan njen planer koji je kod mene. Tu piše s kim se, kada i gdje nalazila. Možete pretpostaviti da, naravno, Vidoja u tim planovima nema. Od toga se može ozbiljna knjiga napraviti, ali ne planiram još uvijek objaviti te dokaze. Moj sin se nije ni ohladio, suviše je rano", kazao je Miša Grof za portal Alo.

Unuku će osigurati do kraja života

Nikolina i Vidoje su tijekom braka dobili kćer Unu Sofiju, a Miša Grof je istaknuo da njegovoj unuci ništa u životu neće faliti.

"Ja svoje unuke obožavam. Una je jedna divna djevojčica, ne znam kako je uspjela od onako zle majke biti takva. Ona je još jako mala, nije svjesna svega. Mogu reći da će biti osigurana do kraja života, ništa joj neće faliti, ali Nikolina neće dobiti dinara od mene", izričit je bio on.

Koliko ima loše mišljenje o snahi, Miša je potvrdio kada ju je usporedio sa zapovjednikom logora.

"Koliko je opasna i zla žena govori to što imam dokaze da su mnogi njoj bliski ljudi pobjegli od nje kako bi spasili žive glave. Ona bi bila zapovjednik Jasenovca, vjerujte mi. Eto, toliko je zla. Nikada je u životu nisam vidio da se smije, a sada kada mi je sin mrtav, ona pozira nasmijana", rekao je ogorčeni Miša.

Također je prokomentirao navode hrvatskih medija da Nikolina aktivno traži posao na televiziji.

"Njenu karijeru je financirao Vidoje, on je plaćao da bude voditeljica… Ta žena je željna publiciteta, od nje me ništa ne može iznenaditi. Sin mi se nije ohladio, a evo kako se ona ponaša", zaključio je Miša.