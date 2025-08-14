Nikolina Pišek u minijaturnom bikiniju – pogledajte što je jela, a linija joj i dalje savršena

RTL-ova voditeljica Nikolina Pišek (52) trenutno uživa u zasluženom odmoru u Italiji. Na Instagramu je podijelila fotografije i videozapise sa Sicilije, točnije iz Cefalùa, gdje se opušta uz bazen i sunce.

Foto: Instagram

Voditeljica je posebno istaknula svoju zavidnu figuru u minijaturnom bikiniju leopard uzorka, a njezina preplanula koža i isklesani trbušnjaci izazvali su oduševljenje pratitelja. Uz slike je napisala na talijanskom: "Quando una giornata al mare dura più della vita reale", što u prijevodu znači "Kada dan na moru traje duže od stvarnog života".

Foto: Instagram

Na odmoru nije sama – društvo joj pravi kći, s kojom dijeli nježne i opuštene trenutke uz bazen. Zajedno su pojele sendviče i krumpiriće.

Foto: Instagram

Ovaj odmor dolazi joj nakon intenzivnog radnog razdoblja. Naime, nedavno je Nikolina preuzela zahtjevnu ulogu voditeljice RTL-ovog reality showa Farma.

