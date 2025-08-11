Nikol Bulat danas je neprepoznatljiva: Pogledajte fotografije prije 15 godina

Fotografije iz Dubrovnika iz 2010. godine prikazuju Nikol Bulat (37) u razdoblju kada je bila članica popularne grupe Feminnem zajedno s Pamelom Ramljak (45) i Nedom Parmać (40). Tada je s grupom nastupala na brojnim pozornicama i bila jedno od prepoznatljivih lica domaće glazbene scene.

Ovako je Nikol Bulat izgledala prije 15 godina.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Danas na Instagramu dijeli prizore iz Dubaija, a njezin stil obilježavaju luksuzni modni brendovi poput Chanela, Louis Vuittona i Prade. Prema njezinim fotografijama na Instagramu, jasno je da vrijeme provodi na egzotičnim lokacijama, dok u njezinim objavama dominiraju pomno odabrane modne kombinacije i glamurozni kadrovi.

Nikol Bulat danas izgleda drugačije, pogledajte njezine objave.

Podsjetimo, Nikol je nakon odlaska iz grupe pokušala ostvariti solo glazbenu karijeru s pjesmom "Strašno ti stojim", ali nije postigla značajniji uspjeh u glazbenoj industriji. Nakon toga je odlučila okrenuti novu stranicu. Upisala je Pravni fakultet i povukla se iz javnog života, a tijekom tog perioda njezin Instagram profil bio je zatvoren te je fokus prebacila na svoj privatni život.

U međuvremenu se saznalo da je u vezi s bivšim igračem Dinama, Ivanom Šunjićem s kojim se preselila u Veliku Britaniju. Par je u svibnju 2023. godine dobio sina, a Nikol, iako ne otkriva previše detalja o privatnom životu, ponekad podijeli fotografije koje prikazuju trenutke iz njezine svakodnevice.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Najprometniji vikend godine: 'Imali smo izvanrednu situaciju, evo što vozače čeka pred Zagrebom'