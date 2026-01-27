Nije joj hladno ni u siječnju: Lille u kupaćem kostimu oduševila brojne fanove

Lidija Bačić Lille (40), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Iako je tek kraj siječnja, Lille je pozirala u bijelom kupaćem kostimu sa smeđim detaljima i fotografiju podijelila na Instagramu.

U opisu objave je napisala da su fotografije nastale na snimanju za njezin najnoviji kalendar Lille 2026.

Objava je u kratkom roku skupila velik broj lajkova i komentara. Pratitelji su je zasuli komplimentima, ne skrivajući oduševljenje njezinim izgledom i samopouzdanjem. "Ružo naljepša na ovom svijetu", "čudesna ljepotica Lile kojoj nema ravne u svijetu, savršena u svakom pogledu, žena za sva vremena", "super model" bili su samo neki od komentara ispod objave.

POGLEDAJTE VIDEO:'Ovo nije bilo moguće': Prisjetite se najveće hrvatske senzacije u rukometnom svijetu