FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠENA LINIJA /

Nije joj hladno ni u siječnju: Lille u kupaćem kostimu oduševila brojne fanove

Nije joj hladno ni u siječnju: Lille u kupaćem kostimu oduševila brojne fanove
×
Foto: Josip Regovic/pixsell

Objavom je pokazala da joj ni zima ne može pokvariti ljetni ugođaj

27.1.2026.
16:00
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lidija Bačić Lille (40), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Iako je tek kraj siječnja, Lille je pozirala u bijelom kupaćem kostimu sa smeđim detaljima i fotografiju podijelila na Instagramu. 

U opisu objave je napisala da su fotografije nastale na snimanju za njezin najnoviji kalendar Lille 2026. 

Objava je u kratkom roku skupila velik broj lajkova i komentara. Pratitelji su je zasuli komplimentima, ne skrivajući oduševljenje njezinim izgledom i samopouzdanjem. "Ružo naljepša na ovom svijetu", "čudesna ljepotica Lile kojoj nema ravne u svijetu, savršena u svakom pogledu, žena za sva vremena", "super model" bili su samo neki od komentara ispod objave. 

POGLEDAJTE VIDEO:'Ovo nije bilo moguće': Prisjetite se najveće hrvatske senzacije u rukometnom svijetu

Lidija BačićInstagram Objava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAVRŠENA LINIJA /
Nije joj hladno ni u siječnju: Lille u kupaćem kostimu oduševila brojne fanove