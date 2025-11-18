Nije dugo tugovao: Igor Kojić tri mjeseca nakon razvoda pokazao djevojku, evo kako uživaju

Bivši nogometaš i sin pjevača Dragana Kojića Kebe (69), Igor Kojić (37) prije nekoliko mjeseci razveo se od Sofije Dacić (22), a sada je na društvenim mrežama predstavio svoju novu djevojku.

Foto: Instagram/screenshot

On je s atraktivnom brinetom otputovao na romantično putovanje u Dubai, a putem Instagrama pokazao u kakvom luksuzu uživaju. Par je pozirao na luksuznoj jahti s pogledom na more i grad, a uz fotografiju Igor je podijelio pjesmu „Svilen konac“.

Bivša supruga nedavno progovorila o njihovom odnosu

Podsjetimo, Igor se razveo prije tri mjeseca, a javnost i dalje komentira njegovu bivšu suprugu Sofiju. Ona je nedavno za srpski Grand otkrila kakav je njezin odnos s bivšim suprugom: „Ja ne bih o tome, ali moje srce je zauzeto odavno. Ja možda nisam, i tako će ostati. Igor je divan momak i nemam niti jednu ružnu riječ za njega.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Igor je također nedavno pred kamerama za istu medijsku kuću otkrio kako gleda na pažnju javnosti nakon razvoda od bivše supruge: „Ne smeta mi jer jednostavno to ne pratim. Imam svoj život, svoj put, svoje navike. Odrastao sam uz medije i shvaćam da je to dio našeg života. Odgajan sam da znam što je istina u naša četiri zida, a ovo ostalo me ne zanima.“

