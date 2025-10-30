Igor Kojić dominira tržištem nekretnina u Srbiji, a sad je posao proširio i na Hrvatsku

Sin legende folk muzike, Dragana Kojića Kebe (69), Igor Kojić (38), donedavno poznat po ulozi sportskog menadžera, ovog je ljeta zakoračio u sasvim novu priču – svijet nekretnina.

Kako Kurir doznaje, Igor je u kratkom roku uspio osigurati svoje mjesto na regionalnom tržištu. Njegova ponuda sada uključuje luksuzne nekretnine u Hrvatskoj, među kojima su vila na zagrebačkoj Šalati te kuća na obali u Poreču i Primoštenu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Osim prodaje, u ponudi je i najam nekretnina, što dodatno proširuje poslovni spektar.

Privatni život također mu donosi sreću. Nakon razvoda od Sofije Dacić, Igor je ponovno zaljubljen, a njegova nova partnerica prvi je put viđena u javnosti na koncertu oca Dragana Kojića Kebe u Beogradu, prije desetak dana. “Treća sreća, prvi put Bog pomaže”, našalio se Igor, dok je Keba naglasio da mu se nova izabranica sviđa.

Nagli razvod

Podsjetimo, dugo se šuškalo koji je pravi razlog tako naglog i brzog razvoda influencerice Sofije Dacić i Igora Kojića, a nedavno je izvor blizak Sofiji za Kurir otkrio navodnu pozadinu kraha braka. Izvor tvrdi kako je influencerica odlučila započeti glazbenu karijeru, a Igor je u istoj odluci nije podržavao.

"Sofija je oduvijek maštala o tome da postane pjevačica. Još kao mala imala je koncerte u svom domu i zamišljala sebe na velikoj sceni. Cijelo vrijeme vježbala je pjevanje, ali je sve radila vrlo planski. Njezin plan bio je da prvo bude aktivna na društvenim mrežama kako bi je ljudi upoznali, a zatim da se pojavi u nekom glazbenom natjecanju. Djevojka ima tek 22 godine i želi karijeru. Tada nije ni slutila da će upoznati Igora Kojića i da će ta ljubav prerasti u brak. Njezine planove i snove nitko nije mogao srušiti. Mnogi ljudi iz njezine blizine govorili su joj da estradni život nije samo pozornica i pjevanje te da je dovoljno da se bavi društvenim mrežama i bude influencerica, ali ona je bila izričita u svojim željama", poručio je.

