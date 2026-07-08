Nicola Peltz šokirala izgledom: Otkrila zašto je drastično smršavjela

Američka glumica Nicola Peltz Beckham (31), supruga Brooklyna Beckhama (27), posljednjih je mjeseci privukla veliku pažnju zbog izrazito vitke figure. Glumica je pokazala potpuno drugačiji izgled nego ranije, što je odmah pokrenulo brojna pitanja o tome kako je izgubila kilograme i što se krije iza njezine promjene.

Razlog za njezinu transformaciju, prema pisanju stranih medija, nije bila privatna drama ni nagađanja koja su kružila internetom, već priprema za novu filmsku ulogu. Peltz u filmu "Prima" glumi balerinu Margo, a zbog te je uloge mjesecima trenirala balet i prilagođavala tijelo zahtjevima lika.

Prema izvještajima, glumica je provela oko četiri mjeseca intenzivno trenirajući balet, uz dodatne vježbe u teretani i stroži režim prehrane. Njezina težina navodno je pala ispod 45 kilograma, što je izazvalo zabrinutost dijela obožavatelja. Peltz je ranije govorila da ima neobičan odnos prema hrani te se šalila kako njezina prehrana često više podsjeća na prehranu djeteta nego odrasle osobe. No za novu ulogu morala je promijeniti navike i posvetiti se zahtjevnom režimu kako bi što uvjerljivije prikazala profesionalnu balerinu.

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Stručnjak komentirao promjenu izgleda

Iako je najveću pažnju privukla njezina transformacija zbog filmske uloge, izgled Nicole Peltz godinama je predmet komentara javnosti. Mnogi su primijetili koliko se razlikuje od vremena kada je tek počinjala karijeru, a društvene mreže preplavili su komentari onih koji tvrde da danas izgleda potpuno drugačije. Uz promjenu kilograma, sve češće se povlače i pitanja o mogućim estetskim zahvatima, no Nicola o tim nagađanjima nikada nije javno govorila niti ih je potvrdila.

Estetski liječnik i dermatolog Hassan Galdari komentirao je za Daily Mail da se Nicolin izgled kroz godine postupno mijenjao. Istaknuo je da se bez osobnog pregleda ne može sa sigurnošću tvrditi je li koristila estetske tretmane, ali je primijetio određene promjene koje bi mogle biti povezane s različitim kozmetičkim zahvatima.

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Doktor Galdari rekao je: "Moguće je da je primila injekcije protiv bora poput botoxa kako bi održala glatko čelo i ublažila bore na licu.". Navodi kako i njezine obrve također izgledaju malo drugačije nego na starijim fotografijama, što je rekao da je možda rezultat "suptilnog podizanja obrva."Još jedna osobina koja mu je privukla pažnju bio je njezin nos. Rekao je: "Njezin nos također izgleda nešto profinjenije nego na ranijim fotografijama, što bi moglo biti u skladu s kirurškom rinoplastikom ili nekirurškom rinoplastikom s dermalnim filerom.". Ono što stvarno upada u oči je kvaliteta njezine kože, koja izgleda ujednačeno u tonu, glatko i svijetlo što se, kako dr. Galdari kaže, može postići tretmanima pomlađivanja kože.

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Bez obzira na nagađanja koja prate njezin izgled, Nicola Peltz nikada nije javno potvrdila da se podvrgnula estetskim zahvatima. Njezina promjena posljedica je, prema njezinim riječima, prvenstveno priprema za filmsku ulogu koja je zahtijevala velik fizički angažman.