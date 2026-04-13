FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NE ŽALIM NI ZA ČIM'

Ciganović se ne želi pokajati za svoje grijehe: 'Bilo bi zgodno da se Bog zove Neven'

×
Foto: Marko Juric/PIXSELL

Neven Ciganović sjeo je nasuprot voditelja Kristijana Jalšića te odgovorio na pitanja o Bogu, vjeri i grijesima

13.4.2026.
16:03
Hot.hr
Marko Juric/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je prije nekoliko dana Ella Dvornik u video formatu "5 Minutes Left" autora Kristijana Jalšića progovorila o nasljeđu koje joj je ostavio pokojni otac Dino Dvornik i poruci koju bi ostavila svojoj djeci, u novoj epizodi Jalšić je ugostio Nevena Ciganovića, poznatog domaćeg stilista, televizijskog komentatora i influencera.

Voditelj Kristijan Jalšić Ciganovića je prvo pitao što je za njega smrt, na što je Ciganović odgovorio da je smrt za njega kraj ovozemaljskog života te otkrio kako vjeruje da postoji i "drugi život". 

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"Postoji Bog... Postoji neka viša sila… ali ne znam sad zove li se Bog ili nekako drugačije. Možda se zove Neven. Isto je moguće, bilo bi zgodno da se Bog zove Neven, baš lijepo ime", odgovorio je nasmijano stilist na pitanje o postojanju Boga. 

Zatim ga je voditelj upitao je li spreman snositi odgovornost za svoje postupke, na što je Neven bez oklijevanja odgovorio da ni za čim u životu ne žali. Ipak, priznao je u čemu vidi svoje najveće pogreške - u procjenjivanju ljudi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako je Neven Ciganović u Lijepoj Našoj poznat po svojim estetskim operacijama, voditelj ga je pitao i o motivu istih. Prisjećajući se brojnih zahvata, Ciganović je otkrio kako je nezadovoljstvo samin sobom dolazilo iznutra, no danas, kako kaže, žali tek zbog neuspjelih operacija.

Također, priznao je da se ne želi pokajati za svoje grijehe: "Ne želim se pokajati za sve svoje grijehe. Ja vjerujem da ih je bilo jako puno, tako da teško bi mi bilo i prebrojati ih."

Neven Ciganović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
