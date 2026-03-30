Ella Dvornik otkrila što bi u posljednjim trenucima života: 'Griješila sam puno'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je zaintrigirala javnost, no ovoga puta ne objavom o novim projektima ili detaljima iz privatnog života, već dubokim i osobnim razmišljanjem o životu, smrti i duhovnosti. U isječku iz intervjua objavljenom na Instagram stranici "5 minutes left", Ella se suočila s hipotetskim pitanjem - što da joj je ostalo još samo pet minuta života?

U minimalističkom, mračnom ambijentu, Ella sjedi nasuprot voditelja. Između njih, na tabletu, digitalni sat odbrojava od pet minuta prema nuli.

Ispovijest pod pritiskom sata

Koncept serijala "5 minutes left" jednostavan je, ali moćan: suočiti gosta s vlastitom smrtnošću kako bi se dobili iskreni i nefiltrirani odgovori. U svom segmentu, Ella je ponudila upravo to. Razgovor je brzo skrenuo na filozofske teme, gdje je Ella bez zadrške podijelila svoja uvjerenja. O razlici između Boga i svemira rekla je: "Ne vjerujem u Boga kao pojedinca. Vjerujem u svemir." Dodala je i svoje viđenje uloge vjere u društvu. "Vjera neke ljude drži pod kontrolom", iskreno je priznala.

Bez zadrške je priznala i vlastite pogreške. "Griješila sam puno", rekla je pa dodala i da se pokajala za sve svoje grijehe. Za nju pojam grijeha znači svjesno povrijediti drugu osobu.

Očevo nasljeđe i poruka djeci

Posebno dirljivi trenuci intervjua bili su posvećeni obitelji - nasljeđu koje joj je ostavio pokojni otac Dino Dvornik i poruci koju bi ostavila svojoj djeci. Dotaknula se i osobnog života. O smrti oca govori bez patetike i priznaje da iz tog razdoblja ima "blackoute", ali danas na smrt gleda kao na nešto neizbježno. "Smatram da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrijednovati", rekla je.

Otkrila je i da se ne moli, ali da se oca često sjeti, dok vjeru vidi kao osobni način suočavanja sa smrtnosti. Na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za vlastitu slavu, Ella se našalila. "Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drugačija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti", rekla je.

Kada govori o svojoj djeci, misli da im je bila vrlo dobar uzor i jasno daje do znanja kakvu im poruku želi ostaviti: "Radite što god želite, dok god ne činite loše drugim ljudima." Spoj slobode izbora i moralne odgovornosti sažima ono što je Elli na kraju najvažnije.

