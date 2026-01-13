Nestanak poznatog glumca: Osumnjičen za spolne zločine nad maloljetnicima

Američke vlasti tragaju za Timothyjem Busfieldom, američkim glumcem i redateljem, koji je nestao nekoliko dana nakon što je za njim izdan nalog za uhićenje. Zbog ozbiljnosti optužbi, u potragu se uključila i Služba američkih maršala, koja pomaže Policijskoj upravi Albuquerquea u Novom Meksiku.

Prema dosad dostupnim informacijama, Busfield još uvijek nije pronađen niti priveden.

Teške optužbe za spolne zločine

Prema nalogu Policijske uprave Albuquerquea, glumac je optužen za spolne zločine nad 11-godišnjim blizancima. Jedan od dječaka navodno je izjavio da je zlostavljanje započelo kada je imao sedam godina.

Busfield se suočava s dvije točke optužnice za kazneni spolni kontakt s maloljetnikom te jednom točkom optužnice za zlostavljanje djeteta. Glasnogovornik policije potvrdio je za časopis People da, prema njihovim saznanjima, osumnjičeni zasad nije lociran.

Kako je pokrenuta istraga

Istraga je, prema navodima američkih medija, započela u studenom 2024. godine, nakon što je liječnik u bolnici Sveučilišta New Mexico obavijestio policiju o mogućem slučaju seksualnog zlostavljanja djece.

Navodi se da su djeca Busfielda upoznala na snimanju Foxove serije The Cleaning Lady, na kojoj je radio kao redatelj, što je potaknulo daljnje kriminalističko istraživanje.

Poznata televizijska karijera

Timothy Busfield široj je publici najpoznatiji po ulozi Dannyja Concannona u nagrađivanoj političkoj seriji Zapadno krilo (The West Wing). Tijekom karijere pojavljivao se i u brojnim drugim televizijskim projektima te radio kao redatelj.

Njegova supruga, Melissa Gilbert, američka glumica i bivša dječja zvijezda serije Mala kuća u preriji (Little House on the Prairie), tijekom istrage deaktivirala je svoj Instagram profil.

Reakcije televizijskih kuća

Zbog aktualnih optužbi, serija Zakon i red: Odjel za žrtve (Law & Order: SVU) povukla je iz emitiranja epizodu planiranu za ovaj tjedan, u kojoj je Busfield trebao imati gostujuću ulogu.

Policija nastavlja potragu, a javnost se poziva da prijavi sve informacije koje bi mogle pomoći u lociranju osumnjičenog.

