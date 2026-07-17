Neprepoznatljiva glumica zabrinula obožavatelje: 'Što joj se dogodilo? Izgleda previše mršavo'

Brend Goop, koji je osnovala američka glumica i pjevačica Gwyneth Paltrow (54), ponovno je privukao veliku pozornost na društvenim mrežama. Slavna oskarovka pojavila se u novoj objavi na Instagram profilu svog brenda Goop Beauty, a mnogi su ostali iznenađeni njezinim izgledom.

U kratkom videu Paltrow stoji usred polja cvijeća ogrnuta bijelim ručnikom, s mokrom kosom i novim proizvodom u rukama. Iako je cilj objave bio najaviti novi proizvod, pažnju pratitelja potpuno je zasjenio njezin izgled.

Brojni korisnici društvenih mreža komentirali su da djeluje znatno mršavije nego prije, a neki su priznali da je na prvi pogled nisu ni prepoznali. "Gwyneth izgleda previše mršavo... Ovo je zabrinjavajuće", "Je li to stvarno ona?", "Nadam se da je dobro, izgleda tako krhko", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. Dio pratitelja stao je u njezinu obranu, poručivši kako nema razloga komentirati nečiji izgled te da je riječ o umjetnički stiliziranoj kampanji.

Paltrow je posljednjih godina više posvećena svom lifestyle brendu nego glumačkoj karijeri. Tvrtku je pokrenula 2008. godine, a danas je jedan od najpoznatijih wellness i beauty brendova na svijetu. Ipak, ovoga puta u drugi je plan pao i sam proizvod koji je promovirala jer je glavna tema postao izgled slavne glumice