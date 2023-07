Ekscentična pjevačica Alka Vuica podijelila je sa svojim vjernim pratiteljima fotografiju iz bazena u kojem je plutala u crno-zlatnoj kombinaciji.

"Chill mode on, sretna sam kod kuće… Svugdje je lijepo, ali najljepše je kod kuće. Jako je važno imati svoju vodu, svoj izvor i svoj mir", napisala je uz fotografiju.

"Uživaj u ovoj ljepoti, svom mjestu, ugodno kupanje", pisali su joj pratitelji, a fotka u trenutku pisanja ovog teksta ima više od 400 lajkova.

Podsjetimo, nedavno je pjevačica gostovala u poznatom srpskom talk showu u kojem je progovorila o svojim pjesmama, Madonni, Dvorniku, ali i svom burnom životnom životu.

"Bio je predivan i jako puno mi je pomogao u karijeri. On je jedan od začetnika moje karijeri i on mi je pomagao s 'Laži me'. Bio je strašno talentiran. On je bio hodajući ritam, on je sve osjećao", tim je riječima opisala Dina Dvornika.

Dodala je kako je jedna od pjevačica kojoj bi voljela napisati pjesmu nedavno hospitalizirana pop-kraljica, Madonna.

Ono što je sve šokiralo jest činjenica kako je otvoreno priznala da su je svi njeni frajeri, u jednom trenutku, varali.

"Puno puta sam oprostila prijevaru. Mislim da su me svi moji frajeri varali. Imala sam buran život, ali zanimljiv. Takve prevarante volim očigledno. Rokeri su nekada bili face, u moje vrijeme. Dandanas bih prije izabrala glazbenika nego nogometaša. Volim ih, mi smo druga raja. Kad uzme gitaru pa mi zasvira….", rekla je Alka.

Navodno joj je frontmen Bajage i Instruktora posvetio pjesme "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka". Pričalo se i o tome kako između nje i Gorana Bregovića ima nešto puno više od prijateljstva.

"Mi smo u odličnim odnosima, Goran mi je veliki prijatelj, Momo isto, čujemo se, vidimo se kad možemo. Savjetujemo se oko pjesama, jako sam sretna što sam ljude koje sam voljela zadržala u životu jer smatram da je ljubav energija koja ne nestaje, već se pretvara u nešto drugo. Možda zaljubljenost može nestati, ali prava ljubav ne, ona ostaje uvijek", rekla je Vuica.

