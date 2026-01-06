Neda Parmać Klačar iskreno o Gelato Sisters, pripremama za Arenu i novoj dinamici Feminnema

Nakon godina različitih glazbenih puteva, Neda Parmać Klačar (40) danas balansira između velikog povratka Feminnema, autorske slobode i Gelato Sisters. Ove godine s bendom nastupa u zagrebačkoj Areni kao predgrupa legendarnom Chrisu Normanu (75) - prilici o kojoj, priznaje, godinama nisu ni usudile sanjati.

U razgovoru za Net.hr otkriva kako izgledaju pripreme za jedan od najvećih nastupa u karijeri, što se promijenilo unutar Feminnema nakon svih ovih godina, zašto joj je sestrinstvo postalo važnije nego ikad te kako danas gleda na uspjeh, ambicije i budućnost na glazbenoj sceni.

Ove godine nastupate kao predgrupa Chrisa Normana u Areni. Kako ste doživjele tu priliku?

Iznimna je čast biti opening act legendarnom vokalu uz kojeg smo odrasle. Chris Norman je dio glazbenog odrastanja mnogih generacija, pa tako i našeg. Uz to, prilika da nastupimo u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, Areni, s bendom i repertoarom koji iskreno volimo i u kojem uživamo, nešto je o čemu smo godinama maštale.

Foto: Filip Kos/pixsell

Kako se pripremate za velike nastupe poput ovog i imate li neke posebne rituale ili navike prije izlaska na pozornicu?

Naš nastup traje četrdesetak minuta, pa pripreme kreću od redukcije repertoara na najbolje od najboljeg. Slijede probe s bendom, rad na koreografiji i, ženama najbitnije, kostimi. Nemamo posebne rituale prije izlaska na pozornicu, osim ako se ne računaju zagrljaji, pelin i zajednička zdravica.

Ako biste mogle birati bilo kojeg izvođača s kojim biste voljele podijeliti pozornicu, tko bi to bio i zašto?

Iskreno, nikad nisam posebno razmišljala o tome s kim bih htjela dijeliti pozornicu. Uglavnom je dijelim s dragim ljudima, ali najviše uživam dijeliti je s bratom i sestrom.

O Feminnem

Povratak Feminnema izaziva veliku pažnju. Kako ste se osjećale kada ste odlučile ponovno okupiti grupu?

Osjećam da je to bila ispravna odluka i jedino mi je žao što smo toliko dugo čekali na nju.

Kako balansirate Feminem s drugim projektima, poput Gelato Sisters ili solo karijere?

Stara poslovica kaže da gdje ima volje, ima i načina. Ne osjećam da išta pati, a bilo bi mi žao da nismo pokušale još jednom. Zapravo, ovo je zabavnije nego raditi samo jedan projekt. U svojoj autorskoj karijeri dopuštam si više autentičnosti nego što to drugi projekti ponekad omogućuju, pa se osjećam nekako pokriveno na svim poljima, od zabave i umjetnosti do edukacije.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Kako se promijenila dinamika unutar grupe nakon svih godina i iskustava?

Nemam osjećaj da se promijenilo išta osim nas samih. Nismo više klinke i ne idemo bezglavo, iako ponekad mislim da je upravo ta bezglavost, upornost i silna želja bila dio našeg uspjeha. Danas imamo obitelji i jasnije prioritete pa si takav tempo više ne možemo dopustiti, ali želja je i dalje tu, kao i mi.

Koje osobine ili talente svaka članica unosi u grupu, a koje možda nisu odmah vidljive?

Nika je vrlo često apaurin benda, Pamela je pravi go-getter, a mene samo treba istrpjeti.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Ako biste morale opisati Feminem u tri riječi danas, koje bi to bile i zašto?

Harmonije, sestrinstvo, kaos. Mislim da vam ove riječi sve govore.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Karijera

Možete li nam ispričati kako je nastala grupa Gelato Sisters i što vas je potaknulo na taj projekt?

Gelato Sisters su postojale neko vrijeme prije nego što sam ja ušla u bend. Bend se prijavio na Splitski festival, no kako je jedna od cura ostala trudna, Sanja me zamolila da je zamijenim na tom nastupu. U tom trenutku sam mislila da radim veliki kompromis i da nikad više ne bih pristala biti u triu, ali budući da se radi o mojoj starijoj sestri, nisam imala izbora. Ispostavilo se da je to jedna od najboljih odluka u mom životu. Nakon tog nastupa počeli su se nizati naslovi o mom novom bendu, pa sam pomislila zašto ne?

Foto: Filip Kos/pixsell

Kada gledate unatrag na svoj glazbeni put, postoji li trenutak koji vas je posebno oblikovao ili promijenio vaš pogled na glazbu?

Ne mogu reći da me išta posebno oblikovalo. Od nastupanja s ocem, preko Hrvatskog Idola i Feminnem, do dva Eurosonga, a sada i Gelato Sisters, sve su to lekcije koje sam usvojila da bih danas ovo što radim radila najbolje što mogu. Od vjenčanja do mentorstva u našoj školi pjevanja, Mikrofon.hr, sve se lijepo nadograđuje, a ja se veselim vidjeti što me još čeka. Prije 15 godina nisam mogla zamisliti da ću voditi ženski zbor (Mikrofonke) ili pisati pjesme za “Mikrofončiće”, ali, kao što sam već na početku rekla, gdje ima volje, ima i načina.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Koji su vaši planovi i ciljevi u narednim godinama – postoji li nešto novo što biste voljeli ostvariti u karijeri?

Plan je raditi na sebi, učiti što više kako bih to mogla prenijeti svojim studentima, ulagati u kvalitetniju glazbu, a sve u nadi da ćete jednog dana isti ovakav razgovor voditi s našom ‘predgrupom’.

