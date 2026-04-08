Tata Keba pršti od sreće, kći ga iznenadila lijepim vijestima: 'Nisam ni znao'

Glazbenica koja uspješno gradi karijeru između Europe i Sjedinjenih Američkih Država i sestra Igora Kojića, Nataša Kojić, ostvarila je veliki međunarodni uspjeh osvojivši Zlatnu nagradu za originalni soundtrack “Nebo” u kategoriji filmske i gaming glazbe na World Grand Prix International Music Contest 2026 u Londonu.

Nagrađena skladba nastala je prije svega nekoliko mjeseci, a inspirirana je energijom između njezina dva glazbena doma, Srbije i Amerike. “Nebo” je svoju prvu, skraćenu izvedbu doživjelo pred publikom u MTS dvorani, na koncertu njezina oca Dragana Kojića Kebe, gdje je već tada privukla pažnju i izdvojila se među njezinim autorskim radovima.

Ponos zbog kćerkinog uspjeha nije krio ni tata Keba, koji je istaknuo koliko ga raduje što je nagrađena upravo glazba koja nosi snažnu emociju i priču.

“Nagrada koju je Nataša osvojila potvrda je njezina talenta, ali i ozbiljnog rada i umjetničke zrelosti. Posebno me raduje što je nagrađena glazba koja nosi emociju, jer to publika najdublje osjeća. Nisam ni znao da se prijavila, samo me u jednom trenutku iznenadila sa zlatnim odličjem”, rekao je ponosni otac za Kurir.

Umjetnica s međunarodnom karijerom

Inače, ovo priznanje dodatno potvrđuje Natašin status međunarodno aktivne umjetnice koja paralelno razvija karijeru kantautorice, izvođačice i skladateljice filmske glazbe. Njezina djela već se koriste u američkim televizijskim programima i filmskoj industriji, uključujući i projekte poput filma The Empty Man studija 20th Century Fox, gdje je sudjelovala u glazbenom odjelu renomiranog skladatelja Christophera Younga.

Uz to, Nataša trenutačno radi na novim projektima u SAD-u, uključujući animirani film, dva glazbena kataloga te novi album na kojem će se, uz međunarodne pjesme, naći i skladbe na njezinom materinjem jeziku.

