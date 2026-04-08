FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSEBAN DAN /

Tata Keba pršti od sreće, kći ga iznenadila lijepim vijestima: 'Nisam ni znao'

×
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

8.4.2026.
15:03
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Glazbenica koja uspješno gradi karijeru između Europe i Sjedinjenih Američkih Država i sestra Igora KojićaNataša Kojić, ostvarila je veliki međunarodni uspjeh osvojivši Zlatnu nagradu za originalni soundtrack “Nebo” u kategoriji filmske i gaming glazbe na World Grand Prix International Music Contest 2026 u Londonu.

Nagrađena skladba nastala je prije svega nekoliko mjeseci, a inspirirana je energijom između njezina dva glazbena doma, Srbije i Amerike. “Nebo” je svoju prvu, skraćenu izvedbu doživjelo pred publikom u MTS dvorani, na koncertu njezina oca Dragana Kojića Kebe, gdje je već tada privukla pažnju i izdvojila se među njezinim autorskim radovima.

 

'Nisam ni znao da se prijavila'

Ponos zbog kćerkinog uspjeha nije krio ni tata Keba, koji je istaknuo koliko ga raduje što je nagrađena upravo glazba koja nosi snažnu emociju i priču.

“Nagrada koju je Nataša osvojila potvrda je njezina talenta, ali i ozbiljnog rada i umjetničke zrelosti. Posebno me raduje što je nagrađena glazba koja nosi emociju, jer to publika najdublje osjeća. Nisam ni znao da se prijavila, samo me u jednom trenutku iznenadila sa zlatnim odličjem”, rekao je ponosni otac za Kurir

 

Umjetnica s međunarodnom karijerom

Inače, ovo priznanje dodatno potvrđuje Natašin status međunarodno aktivne umjetnice koja paralelno razvija karijeru kantautorice, izvođačice i skladateljice filmske glazbe. Njezina djela već se koriste u američkim televizijskim programima i filmskoj industriji, uključujući i projekte poput filma The Empty Man studija 20th Century Fox, gdje je sudjelovala u glazbenom odjelu renomiranog skladatelja Christophera Younga.

Uz to, Nataša trenutačno radi na novim projektima u SAD-u, uključujući animirani film, dva glazbena kataloga te novi album na kojem će se, uz međunarodne pjesme, naći i skladbe na njezinom materinjem jeziku.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: On je kamenčić u cipeli koji žulja EU, Putinov saveznik, Trumpov prijatelj i 'pljunuti' Mel Gibson

Dragan Kojić KebaNataša Kojić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
