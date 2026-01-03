Rijetko ih viđamo: Natalie Dizdar raznježila pratitelje fotografijama kćerkice i zaručnika

Naša poznata pjevačica Natali Dizdar (41) ispratila je 2025. godinu na najljepši mogući način, podijelivši s pratiteljima na Instagramu iznimno osobnu i dirljivu retrospektivu godine koja joj je, sudeći po objavi, donijela neke od najvažnijih životnih trenutaka.

Tako je zadarska glazbenica objavila niz fotografija koje pružaju rijedak uvid u njenu privatnost i prvu godinu majčinstva.

U svojoj objavi, Natali je sažela godinu kroz galeriju fotografija koje odišu toplinom i srećom. Iako je u šali napisala kako se u njenom mobitelu nalazi "naravno 15394747 Lolinih fotki", uspjela je sastaviti miks koji prikazuje ključne trenutke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lola je središte njezinog svijeta

U središtu gotovo svake uspomene nalazi se njezina kćerkica Lola, koja je očito postala centar pjevačičinog svijeta. Pratitelji su tako mogli vidjeti intimne scene majke i kćeri, ali i Natalinog zaručnika Williama Pergeua kojeg pjevačica ne pokazuje često na društvenim mrežama.

Fotografije otkrivaju idilične prizore odrastanja malene Lole, okružene ljubavlju obitelji i prijatelja, na lokacijama koje se čine kao spoj života u Francuskoj i ljetovanja na hrvatskoj obali.

"Neka nam je i 2026. ovako luda, puna zagrljaja i dobrih trenutaka!", poručila je Natali uz objavu, poželjevši svima sretnu Novu godinu. Njezina iskrenost i toplina naišle su na oduševljenje pratitelja, koji su u komentarima uzvratili lijepim željama. "Lijepo, sretno i u Novoj!", "Sretna tebi i tvojoj obitelji Nova 2026. Godina", samo su neke od poruka podrške, dok su mnogi bili posebno raznježeni fotografijama malene Lole, nazivajući je "preslatkom princezom".

Nova životna uloga i veliki povratak na scenu

Godina 2025. za Natali je bila uistinu prekretnica. U veljači je u Parizu na svijet donijela svoje prvo dijete, kćer Lolu, i tako u četrdesetoj godini zakoračila u majčinstvo. Njezin život sada se odvija na relaciji između Francuske i Hrvatske, što se jasno vidi i u raznolikosti podijeljenih fotografija.

Kao potvrdu da uspješno balansira privatni i poslovni život, Natali je kraj svoje objave iskoristila za važnu najavu. Riječ je o njezinom velikom povratničkom koncertu nakon porodiljnog dopusta, koji će se održati 14. veljače 2026. u zagrebačkom klubu Boogaloo. Bit će to prilika da publika po prvi put uživo čuje pjesme s novog albuma, ali i da ponovno uživa u starim hitovima jedne od najcjenjenijih domaćih vokalistica.

POGLEDAJTE VIDEO: Ipak ništa od plovećeg spomenika: Doznajemo sudbinu broda Tijat