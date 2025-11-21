Naša Laura Gnjatović se oglasila nakon finala: 'Vraćam se kao najveća pobjednica ikad'

Nakon što je hrvatska predstavnica, Zadranka Laura Gnjatović (23) završila među 30 najboljih natjecateljica na izboru za Miss Universe 2025., javila se pratiteljima na Instagramu gdje je istaknula kako je iznimno zadovoljna postignutim rezultatom te da joj je ponos publike i podrška iz Hrvatske ono što joj najviše znači.

''Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Nemate pojma koliko sam sretna. Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30. Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!'', poručila je vidljivo uzbuđena Laura, dodajući kako je zatrpana porukama podrške te je uz to i naglasila da se u domovinu vraća uzdignute glave:

'Vraćam se kao pobjednica'

''Preponosna sam i presretna. Ja se, iskreno, kod vas u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad i zbog toga mi je najviše od svega drago. Hvala svima koji ste me podržali, ljubim vas puno i vidimo se uskoro.''

Uz objavu je kratko napisala: ''Hvala ti, zemljo moja. U top 12 mi ulaze djeca."

U nastavku donosimo neke od komentara njezinih obožavatelja:

''Ja koji u životu nisam pogleda miss večeras sam ostao budan kao i mnogi drugi. Nešto kao Baby lasagna. Hvala ti i čestitke", ''Za nas si pobjednica i imaš zašto biti sretna i ponosna''

Podsjetimo da je Tajland kasno u noć 21. studenoga bio domaćin finala 74. izbora za Miss Universe. Nova Miss Universe je predstavnica Meksika, Fátima Bosch. Miss Venezuele zauzela je mjesto druge pratilje, Miss Filipina treće, a Miss Obale Bjelokosti četvrte. Kako je izgledao TOP 5, pogledajte u našoj galeriji OVDJE.

