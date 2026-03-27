PRAVA PODRŠKA /

Ivana Knoll, imaš konkurenciju: Atraktivna Nandi otputovala u Ameriku i podržala Vatrene

Ivana Knoll, imaš konkurenciju: Atraktivna Nandi otputovala u Ameriku i podržala Vatrene
Foto: Instagram

Na stadionu u Orlandu dominirala je žuta boja kolumbijskih navijača, što je Nandi zabilježila u svojoj objavi

27.3.2026.
15:40
Hot.hr
Foto: Instagram
Bivša reality zvijezda i novinarka Nandi Uzelac, javila se svojim pratiteljima s neočekivane lokacije – tribina stadiona Camping World u Orlandu na Floridi. Nandi je podijelila djelić atmosfere s prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije, gdje je zdušno bodrila Vatrene okružena morem navijača u žutim dresovima. Njezin osmijeh i hrvatski šal jasno su pokazali da je, unatoč brojčanoj manjini, ponos bio ogroman.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na stadionu u Orlandu dominirala je žuta boja kolumbijskih navijača, što je Nandi zabilježila u svojoj objavi. Ipak, kako je i sama napisala, to nije spriječilo slavlje malobrojnih, ali glasnih hrvatskih navijača. "Bilo nas je malo, ali 2:1 za 'Srce vatreno'", poručila je u opisu fotografija, koristeći poznati slogan i stih navijačke himne koji savršeno opisuje duh hrvatskih reprezentativaca i njihovih pristaša.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovo putovanje u Sjedinjene Američke Države za Nandi Uzelac predstavlja nastavak njezine karijere izvan televizijskih studija. Nakon što je stekla popularnost kao natjecateljica u prvoj sezoni showa Gospodin Savršeni, uspješno je izgradila karijeru u medijima. 

U posljednje vrijeme posvetila se i digitalnom marketingu i radu kao influencerica, ali često objavljuje fotografije s putovanja i luksuznih lokacija. 

Uoči same završnice nove sezone 'Gospodina Savršenog' slijedi kratka pauza na platformi Voyo, a nove epizode vraćaju se u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan. Emitiranje na RTL-u nastavlja se po uobičajenom rasporedu, dok će epizode finala na Voyu biti dostupne dan ranije.

