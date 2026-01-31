FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRATNJA NA DODJELI /

Nakon Thompsonova velikog trijumfa, oglasila se i supruga Sandra: 'Morala sam mu pomoći'

Nakon Thompsonova velikog trijumfa, oglasila se i supruga Sandra: 'Morala sam mu pomoći'
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Thompson je bio apsolutni pobjednik večeri, osvojivši čak četiri nagrade, a njegov dolazak na dodjelu bio je pravo iznenađenje jer se rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima

31.1.2026.
16:21
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka Lauba u petak je bila središte domaće glazbene scene, gdje se održao veliki Cesarica Gala Party okupivši brojna poznata imena estrade i javnog života. No, osim same dodjele nagrada, pažnju javnosti privukla je i objava Sandre Perković, supruge Marka Perkovića Thompsona (59), koja se rijetko pojavljuje u javnosti, ali je ovoga puta podijelila emotivan trenutak proslavivši suprugovog velikog uspjeha.

Naime, Thompson je bio apsolutni pobjednik večeri, osvojivši čak četiri nagrade – Cesaricu za Hit godine s pjesmom “Ravnoteža”, Cesaricu Koncertni Bestseller za rekordan broj prodanih ulaznica, Cesaricu Digitalni Bestseller za izniman uspjeh albuma “Hodočasnik” te Cesaricu za Hit autora. Njegov dolazak na dodjelu bio je pravo iznenađenje jer se rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima, a publika ga je dočekala snažnim pljeskom.

Nakon Thompsonova velikog trijumfa, oglasila se i supruga Sandra: 'Morala sam mu pomoći'
Foto: Facebook Story

Ipak, posebnu pažnju izazvala je objava njegove supruge Sandre na Facebooku. Uz njihovu zajedničku fotografiju napisala je:

“Toliko ih je puno dobio, da sam mu morala pomoći nositi”, a zatim dodala: “Čestitam, bravo Marko.”

Zahvalio supruzi i obitelji

Thompson se na pozornici zahvalio suradnicima i obitelji, istaknuvši koliko mu upravo obiteljski mir znači u stvaranju glazbe: “Autorstvo ne može bez mira. Mir daje obitelj.”

Čini se kako je iza njegove velike večeri stajala i tiha, ali snažna podrška supruge Sandre – što je njezina objava najbolje pokazala.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nenajavljeno testiranje na alkohol i droge u školi: Rezultate poslali roditeljima

Marko Perković ThompsonSandra PerkovićCesarica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRATNJA NA DODJELI /
Nakon Thompsonova velikog trijumfa, oglasila se i supruga Sandra: 'Morala sam mu pomoći'