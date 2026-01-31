Nakon Thompsonova velikog trijumfa, oglasila se i supruga Sandra: 'Morala sam mu pomoći'

Zagrebačka Lauba u petak je bila središte domaće glazbene scene, gdje se održao veliki Cesarica Gala Party okupivši brojna poznata imena estrade i javnog života. No, osim same dodjele nagrada, pažnju javnosti privukla je i objava Sandre Perković, supruge Marka Perkovića Thompsona (59), koja se rijetko pojavljuje u javnosti, ali je ovoga puta podijelila emotivan trenutak proslavivši suprugovog velikog uspjeha.

Naime, Thompson je bio apsolutni pobjednik večeri, osvojivši čak četiri nagrade – Cesaricu za Hit godine s pjesmom “Ravnoteža”, Cesaricu Koncertni Bestseller za rekordan broj prodanih ulaznica, Cesaricu Digitalni Bestseller za izniman uspjeh albuma “Hodočasnik” te Cesaricu za Hit autora. Njegov dolazak na dodjelu bio je pravo iznenađenje jer se rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima, a publika ga je dočekala snažnim pljeskom.

Ipak, posebnu pažnju izazvala je objava njegove supruge Sandre na Facebooku. Uz njihovu zajedničku fotografiju napisala je:

“Toliko ih je puno dobio, da sam mu morala pomoći nositi”, a zatim dodala: “Čestitam, bravo Marko.”

Zahvalio supruzi i obitelji

Thompson se na pozornici zahvalio suradnicima i obitelji, istaknuvši koliko mu upravo obiteljski mir znači u stvaranju glazbe: “Autorstvo ne može bez mira. Mir daje obitelj.”

Čini se kako je iza njegove velike večeri stajala i tiha, ali snažna podrška supruge Sandre – što je njezina objava najbolje pokazala.

