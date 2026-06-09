Nakon gotovo tri godine veze Ariana Grande i Ethan Slater prekinuli su ljubavnu priču

Gotovo tri godine veze koja je od samog početka bila pod intenzivnom lupom javnosti, pjevačica i glumica Ariana Grande (32) i njezin kolega sa seta filma "Wicked", Ethan Slater (34), krenuli su odvojenim putevima. Izvori bliski paru potvrdili su za američke medije poput TMZ-a da je do prekida došlo tiho i sporazumno prije nekoliko mjeseci, a bivši partneri ostali su u prijateljskim odnosima i nastavljaju se međusobno podržavati.

Ljubavna priča Ariane Grande i Ethana Slatera započela je krajem 2022. godine na setu dugoočekivane filmske adaptacije mjuzikla "Wicked" u Ujedinjenom Kraljevstvu. Grande, koja tumači ulogu vještice Glinde, i Slater, koji igra Munchkina Boqa, upoznali su se tijekom snimanja. U to vrijeme, oboje su bili u braku. Grande je bila udana za agenta za nekretnine Daltona Gomeza (30), dok je Slater bio u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi Lilly Jay, s kojom je početkom te iste godine dobio sina.

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Javnost je za njihovu vezu saznala u srpnju 2023., nedugo nakon što je potvrđeno da su se Grande i Gomez razišli još u siječnju iste godine. Gotovo istovremeno, Slater je podnio zahtjev za razvod od supruge. Tajming je izazvao lavinu medijskih spekulacija i kritika, a izvori bliski paru uporno su tvrdili da su oboje bili slobodni prije nego što su započeli romantičnu vezu. Ipak, situaciju je dodatno zakomplicirala izjava Lilly Jay za Page Six, u kojoj je kratko poručila da Grande "nije prijateljica ženama" te da je njezina obitelj postala "kolateralna šteta".

Od skrivanja do javne obrane veze

U početku su Grande i Slater svoju vezu nastojali držati daleko od očiju javnosti. No, s vremenom su se počeli sve češće zajedno pojavljivati. Prvi put su viđeni u rujnu 2023. u Disneylandu, a kasnije su snimljeni na romantičnim večerama u New Yorku, gdje su se, prema navodima, i uselili zajedno. Postupno su postajali opušteniji, a njihova veza sve ozbiljnija. Slater je upoznao njezinu obitelj, koja ga je, kako su mediji pisali, srdačno prihvatila.

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Unatoč svemu, negativni komentari nisu prestajali, što je natjeralo Arianu da se oglasi. U intervjuu za Vanity Fair u rujnu 2024., pjevačica je progovorila o medijskom pritisku. "Naravno da sam prošla kroz mnogo životnih promjena tijekom snimanja ovog filma. Razumijem zašto je tabloidima to bila poslastica od koje su mogli platiti svoje račune", izjavila je, dodavši da je "najviše razočaralo to što su mnogi povjerovali u najgoru verziju priče". Strastveno je branila Slatera, ističući da je medijska slika o njemu "potpuno netočna" i da na svijetu ne postoji osoba "boljeg srca".

Šuškanja o kraj romanse

Ipak, posljednjih mjeseci njihova zajednička pojavljivanja postala su rjeđa. Slater nije bio prisutan na početku njezine velike turneje "Eternal Sunshine", što je dodatno potaknulo nagađanja o prekidu. Na kraju se potvrdilo da je par tiho završio svoju vezu, ali uz obostrano poštovanje. Kako navode izvori, Grande je sada fokusirana na svoju turneju i novi album "Petal".