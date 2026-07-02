Najluđe zaruke godine? Popeli se na Empire State Building zbog ljubavi pa završili iza rešetaka

U spektakularnom i krajnje opasnom pothvatu koji je u srijedu poslijepodne zaustavio dah New Yorka, dvoje ruskih penjača, poznatih po svojim vratolomijama na najvišim svjetskim građevinama, popelo se na sam vrh antene kultnog Empire State Buildinga. Ondje su, na visini od 443 metra iznad užurbanog Manhattana, razvili transparent s porukom mira, zaručili se, a potom mirno predali policiji koja ih je čekala.

Nebeski šetači iznad New Yorka

Glavni akteri ove nevjerojatne priče su Angelina Nikolau (33) i Ivan Kuznetsov (32), poznatiji pod pseudonimom Ivan Beerkus. Ovaj par prati milijunska publika na društvenim mrežama, a njihova je ljubavna i penjačka priča ovjekovječena u dokumentarcu iz 2024. godine "Skywalkers: A Love Story".

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Oko podneva u srijedu, hitne službe primile su pozive o dvoje ljudi na samom vrhu antene Empire State Buildinga. Odjeveni u crno i s maskama preko lica, ali bez ikakvih sigurnosnih užadi, Nikolau i Beerkus balansirali su na uskom rubu metalne konstrukcije. Uskoro su razvili veliki crni transparent s bijelim slovima na kojem je pisalo: "Kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet će upoznati mir." Snimke iz helikoptera prikazivale su transparent kako se vijori na vjetru, dok se par ljubio visoko iznad grada.

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Zaruke s pogledom i policija za petama

Nakon što su proveli neko vrijeme na vrhu, par je započeo spuštanje. Beerkus je, prema snimkama, postavio fotografsku opremu, a zatim kleknuo na jedno koljeno i zaprosio Nikolau. Nakon što je pristala, uslijedili su poljupci i zagrljaji, a Nikolau je snimala selfije s ispruženom lijevom rukom, pokazujući zaručnički prsten s panoramskim pogledom na Manhattan kao pozadinom.

No, romantični trenutak nije dugo trajao. Pripadnici interventne policije već su se penjali uz ljestve unutar antene kako bi ih presreli. Snimka s policijske kamere zabilježila je trenutak susreta. "Dobar dan", čuje se policajac kako govori, "znate, ne možete biti ovdje." Izvan kadra, čuje se glas koji odgovara: "Zaručeni smo." Nekoliko trenutaka kasnije, par se mirno spustio do policajaca i bez otpora se predao.

Reakcije i posljedice

Reakcije na internetu bile su podijeljene. Dok su mnogi obožavatelji čestitali paru na, kako su ih nazvali, "legendarnim zarukama", drugi su kritizirali njihov opasan čin. "Nadam se da su internetski bodovi vrijedni sjedenja u ćeliji", komentirao je jedan korisnik.

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A ćelija je upravo ono što ih je dočekalo. Kako navodi BBC, Nikolau i Kuznetsov suočavaju se s nizom teških optužbi, uključujući kazneno djelo provale, nesmotreno ugrožavanje, kazneno djelo oštećenja imovine, neovlašteni ulazak i posjedovanje provalničkog alata. Ostaje nejasno kako su uspjeli zaobići stroge sigurnosne mjere zgrade.