'Najbolja kad je najteže': Tiho Orlić otkrio kako je pjesma za reprezentaciju stvarno nastala

Splitski glazbenik Tiho Orlić gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM, gdje je otvoreno govorio o svom glazbenom putu, kreativnim projektima i stvaranju službene himne hrvatske nogometne reprezentacije.

Orlić je istaknuo kako mu je najvažnije ostati vjeran sebi i glazbi, a ne medijskoj popularnosti: “Volim ovakav život kakav živim, bavim se glazbom, a ne moram stalno biti u javnosti.” Dodao je da ga zanimaju i tehnički aspekti stvaranja glazbe te da bi glazbom radio čak i da ga nitko ne poznaje.

Novi projekti

Orlić otkriva da publika uskoro može očekivati nove pjesme. “Ove godine planiram objaviti nekoliko pjesama, dvije, tri, četiri, vidjet ćemo, ali svakako nešto ide u realizaciju vrlo skoro.” Napominje da bi danas neke stvari radio drugačije te da bi više snimao i bio manje kritičan prema sebi kako bi stvorio bogatiji repertoar za vlastite koncerte.

Himna reprezentacije

Poseban emotivni trenutak za Orlića bio je projekt himne 'Najbolja kad je najteže' za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Pjesma je nastala spontano nakon nastupa ispred stadiona na Maksimiru. “Biti dio nečeg takvog, na emotivnoj razini, znači nešto posebno i teško opisivo.”

Orlić je u projekt uključio članove benda Opća opasnost i frontmena Peru Galića. Snimanje se odvijalo u Slavoniji, a spot je snimljen na izgrađenoj pozornici u Ciboni, za koju Orlić smatra da je bila “najveća ikad za potrebe jednog videospota”.

Pogled na reprezentaciju

Glazbenik se osvrnuo i na trenutnu generaciju hrvatske nogometne reprezentacije te rad izbornika Zlatka Dalića (59). Smatra da reprezentacija raspolaže velikim potencijalom te da, uz dobar start, ima šanse za velike uspjehe.

Orlić zaključuje da ga kroz život i karijeru vode osobne vrijednosti i vjera: “Sve ovo o čemu pričamo prolazno je i raspadljivo, a to nije. To je ono što čovjeku daje smjer.”

