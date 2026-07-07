Nagrađivana pjevačica progovorila o paklu koji je prošla: 'Oteli su me, drogirali i silovali'

Velška kantautorica Aimee Ann Duffy (42), poznatija pod nadimkom Duffy, stekla je svjetsku popularnost 2008. godine s pjesmama "Mercy" i "Warwick Avenue". Za svoja glazbena djela osvojila je i tri nagrade Brit Awards te jedan od najprestižnijih nagrada u svijetu glazbe, Grammy. Na vrhuncu slave naglo je nestala iz javnosti, a sada je nastupila prvi put nakon 16 godina.

Održala je tajni koncert u londonskom kazalištu Hoxton Hall, gdje je pjevala pred manjom publikom. Odlučila je održati koncert uoči premijere njezina dokumentarca u kojem će prvi put pred kamerama progovoriti o traumatičnom iskustvu koje je doživjela. Povratak na scenu objavila je sredinom svibnja na svom Instagram profilu te joj do sada to ostaje jedina objava.

"Kad bih barem mogla naći prave riječi kojima bih mogla objasniti koliko ste mi svi nedostajali. Radim na povratku k vama", napisala je uz svoju fotografiju iz glazbenog studija. Pjevačica je šokirala svijet prije šest godina kada je odlučila prekinuti šutnju o svom odlasku sa scene.

Godine oporavka od nezamislivog zločina

"Vjerojatno se pitate što mi se dogodilo i zašto sam nestala. Bila sam drogirana i zatočena nekoliko tjedana. Preživjela sam. Za oporavak je trebalo vremena. Nije bilo jednostavnog načina da to kažem", napisala je tada na Instagramu, a zatim je objavila i esej od 3000 riječi na svojoj web stranici gdje je također opisala što joj se dogodilo. Napisala je da je na svoj 26. rođendan 2010. godine drogirana u restoranu, nakon čega je bila zatočena u vlastitom domu i odvedena u inozemstvo.

Foto: Geoff Robinson/SplashNews.com/Splash/Profimedia

"Ne sjećam se ulaska u zrakoplov, a probudila sam se na stražnjem sjedištu putničkog vozila. Odveli su me u hotelsku sobu, a počinitelj se vratio i silovao me. Sjećam se boli i pokušaja da ostanem pri svijesti u sobi nakon što se to dogodilo", opisala je te je istaknula da joj je počinitelj, kojeg nije htjela imenovati, davao do znanja da je želi ubiti.

Pjevačica je uspjela pobjeći, no navela je kako se ne sjeća povratka kući te kako je počinitelj još uvijek na slobodi. Napad je prijavila policiji, iako se isprva bojala ali shvatila je da je to potrebno. Priznala je kako nakon nesretnog događaja nije bila ista te da je deset godina provela potpuno sama i otuđena od obitelji. Dokumentarac o njezinoj priči biti će objavljen na platformi Disney+, a datum izlaska još nije poznat.