GLEDATELJI LJUTI /

Na dodjeli Zlatnih globusa izbio požar u press sobi, a nagrada dodijeljena u vrijeme reklama

Na dodjeli Zlatnih globusa izbio požar u press sobi, a nagrada dodijeljena u vrijeme reklama
Foto: Profimedia

Večer je dodatno obilježio i nastup voditeljice Nikki Glaser, koja je ceremoniju otvorila provokativnim monologom

12.1.2026.
9:50
Hot.hr
Profimedia
Dok su slavni iz svijeta glume na pozornici primali Zlatne globuse, samo nekoliko metara dalje, iza kulisa, odvijala se prava drama. Prema snimci koju je podijelio novinar Chris Gardner, u press sobi je izbio požar. Navodi se da je netko iz catering tima slučajno prevrnuo zapaljeno gorivo u limenci koje se koristi za održavanje topline hrane. Tepih se, kako je naveo, nakratko zapalio, a dim se počeo širiti prostorijom, piše Daily Mail.

Srećom, vatra je brzo ugašena i nitko nije ozlijeđen. Incident se dogodio u večeri koja je ionako izazvala burne reakcije gledatelja. Dodjela Zlatnih globusa, održana u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, našla se na meti kritika jer je jedna od nagrada proglašena tijekom reklamne pauze.

Zbog velikog broja kategorija i ograničenog trajanja ceremonije, nije neuobičajeno da se sve nagrade ne dodijele uživo. Ipak, publiku je razljutilo to što je pobjednik u kategoriji najbolje originalne filmske glazbe proglašen dok prijenos nije bio u eteru, već su se prikazivali oglasi. Snimka na kojoj skladatelj filma Sinners Ludwig Göransson preuzima nagradu ubrzo je osvanula na društvenim mrežama i postala viralna.

„Zlatni globusi dodijelili su nagradu za najbolju glazbu tijekom reklama“, stajalo je u opisu videa, što je izazvalo lavinu negodovanja. „Količina nepoštovanja prema umjetnicima koji su uložili krv, znoj i suze je nevjerojatna“, glasio je jedan od komentara, dok su drugi poručili da je neprihvatljivo žrtvovati ovakvu nagradu zbog dodatnog oglasnog prostora.

Večer je dodatno obilježio i nastup voditeljice Nikki Glaser, koja je ceremoniju otvorila provokativnim monologom. Nije poštedjela ni Leonarda DiCaprija (50), uputivši šalu na račun njegove sklonosti mlađim ženama, koju su mnogi ocijenili neukusnom.

Foto: Oconnor-arroyo/aff-usa.com/mega/the Mega Agency/profimedia
Foto: Michael Tran/afp/profimedia

 

