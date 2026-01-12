Na dodjeli Zlatnih globusa izbio požar u press sobi, a nagrada dodijeljena u vrijeme reklama

Dok su slavni iz svijeta glume na pozornici primali Zlatne globuse, samo nekoliko metara dalje, iza kulisa, odvijala se prava drama. Prema snimci koju je podijelio novinar Chris Gardner, u press sobi je izbio požar. Navodi se da je netko iz catering tima slučajno prevrnuo zapaljeno gorivo u limenci koje se koristi za održavanje topline hrane. Tepih se, kako je naveo, nakratko zapalio, a dim se počeo širiti prostorijom, piše Daily Mail.

Srećom, vatra je brzo ugašena i nitko nije ozlijeđen. Incident se dogodio u večeri koja je ionako izazvala burne reakcije gledatelja. Dodjela Zlatnih globusa, održana u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, našla se na meti kritika jer je jedna od nagrada proglašena tijekom reklamne pauze.

Zbog velikog broja kategorija i ograničenog trajanja ceremonije, nije neuobičajeno da se sve nagrade ne dodijele uživo. Ipak, publiku je razljutilo to što je pobjednik u kategoriji najbolje originalne filmske glazbe proglašen dok prijenos nije bio u eteru, već su se prikazivali oglasi. Snimka na kojoj skladatelj filma Sinners Ludwig Göransson preuzima nagradu ubrzo je osvanula na društvenim mrežama i postala viralna.

„Zlatni globusi dodijelili su nagradu za najbolju glazbu tijekom reklama“, stajalo je u opisu videa, što je izazvalo lavinu negodovanja. „Količina nepoštovanja prema umjetnicima koji su uložili krv, znoj i suze je nevjerojatna“, glasio je jedan od komentara, dok su drugi poručili da je neprihvatljivo žrtvovati ovakvu nagradu zbog dodatnog oglasnog prostora.

Večer je dodatno obilježio i nastup voditeljice Nikki Glaser, koja je ceremoniju otvorila provokativnim monologom. Nije poštedjela ni Leonarda DiCaprija (50), uputivši šalu na račun njegove sklonosti mlađim ženama, koju su mnogi ocijenili neukusnom.

