Leonardo DiCaprio prekršio svoje pravilo 'ispod 25'? Djevojka mu ima 27 godina, a veza još traje

Leonardo DiCaprio (50) godinama je meta rasprava zbog navodnog “pravila ispod 25”, budući da gotovo sve njegove partnerice prestaju biti dio njegova života upravo kad navrše tu dob. Glumac je prekinuo s Camilom Morrone nakon četiri godine veze, samo nekoliko tjedana prije njezina 25. rođendana, što se savršeno uklopilo u obrasce koje su obožavatelji već uočili. Prije Morrone, DiCaprio je izlazio s Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Kelly Rohrbach i Ninom Agdal – sve redom dvadesetogodišnjakinje koje su s njim prekidale ili malo prije ili upravo kad bi napunile 25.

Na Redditu je korisnik TrustLittleBrother analitički obradio sve njegove veze i izradio grafikon koji je pokazao da je prosječna dob DiCaprijevih partnerica 22 godine. S Morrone je imao i najveću dobnu razliku – čak 23 godine.

Dok mnogi pretpostavljaju da je Leonardo taj koji prekida veze, komičarka Meredith Dietz izložila je drukčiju teoriju – da žene u njegovu životu odlaze same, onog trenutka kad im se u potpunosti razvije frontalni režanj i shvate da više ne žele takvu vezu. Glasine su nastavile rasti sve dok nizozemski Playboyev model Hieke Konings nije ispričala svoj susret s glumcem u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu. Kad ga je upitala o pravilu “mlađe od 25”, odgovor ju je iznenadio – tvrdi da je DiCaprio “priznao da je kriv”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Profimedia

U javnosti je ponovno poraslo zanimanje kada je DiCaprio započeo vezu s talijanskim modelom Vittoriom Ceretti, koja danas ima 27 godina. Veza traje već gotovo dvije godine, pa su mnogi zaključili da je “pravilo 25” ipak prekršeno. Ceretti je, prema izvorima, “drukčija od njegovih dosadašnjih djevojaka”, te zahtjevnija i samostalnija, a brzo je uspostavila jak odnos i s njegovom majkom.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

U New Yorku je nedavno viđen kako provodi vrijeme s Vittoriom i njezinom obitelji, tijekom luksuznog šopinga. DiCaprio, odjeven u crnu pufastu jaknu, cargo hlače i bijele tenisice, opušteno je izlazio iz trgovine Prada noseći vrećice, dok je Vittoria bila u bundastom smeđem kaputu, trapericama i crnim tenisicama. Manekenka je iz trgovine izašla s nekoliko vrećica, a više je puta viđena i s prstenom na lijevoj ruci, no izvori tvrde da par nije zaručen.

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia