Hamnet i Adolescence pokorili Zlatne globuse: Ovi filmovi i serije odnijeli su najveće pobjede

U Los Angelesu je održana 83. dodjela Zlatnih globusa, glamurozna večer koja je i ove godine okupila najznačajnija imena filmske i televizijske industrije. Ceremoniju je, drugu godinu zaredom, vodila komičarka Nikki Glaser, a večer je obilježila kombinacija očekivanih pobjeda, iznenađenja i dirljivih zahvalnih govora.

Zlatni globus za najbolji dramski film pripao je filmu “Hamnet”, adaptaciji romana Maggie O’Farrell u režiji Chloé Zhao. Producent Steven Spielberg, koji je primio nagradu, istaknuo je kako je roman otkrio na preporuku kolege Sama Mendesa te da je od početka vjerovao kako je Zhao idealan izbor za ovu delikatnu priču o obitelji i gubitku.

Foto: Kevin Sullivan/zuma Press/profimedia

Film je slavio i u glumačkim kategorijama, a posebno se istaknula Jessie Buckley, koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu u drami. Na putu prema pozornici emotivno je zagrlila kolegicu Juliju Roberts, što je bio jedan od najtoplijih trenutaka večeri.

Povijesna pobjeda Wagnera Moure

U kategoriji najboljeg filma – mjuzikla ili komedije pobjedu je odnio “One Battle After Another”, koji je u večer ušao s devet nominacija. Film je potvrdio status favorita i nagradama za najbolju režiju i najbolji scenarij, koje su obje pripale Paulu Thomasu Andersonu.

Zlatni globus za najboljeg glumca u drami osvojio je Wagner Moura za film “The Secret Agent”, postavši prvi Brazilac s ovim priznanjem.

„‘The Secret Agent’ je film o sjećanju i generacijskoj traumi. Ako se trauma može prenositi generacijama, mogu i vrijednosti. Ovo je za sve koji se drže svojih vrijednosti u teškim trenucima“, poručio je Moura.

U kategorijama mjuzikla i komedije slavili su Timothée Chalamet (najbolji glumac, “Marty Supreme”) i Rose Byrne (najbolja glumica, “If I Had Legs I’d Kick You”). Teyana Taylor dirnula je dvoranu do suza zahvalnim govorom primajući nagradu za najbolju sporednu glumicu, dok je priznanje za najboljeg sporednog glumca pripalo Stellanu Skarsgårdu za norvešku dramu “Sentimental Value”.

Foto: Kevin Sullivan Via Zuma/splashnews.com/splash/profimedia

Netflixova “Adolescence” – apsolutna televizijska dominacija

U televizijskim kategorijama večeri najviše se istaknula Netflixova mini-serija „Adolescence“, koja je osvojila četiri Zlatna globusa, uključujući i onaj za najbolju ograničenu seriju.

Glumački trijumf upotpunili su: Stephen Graham – najbolji glumac, Erin Doherty – najbolja sporedna glumica i Owen Cooper – najbolji sporedni glumac.

Mladi Cooper, koji je ranije postao i najmlađi dobitnik Emmyja, zahvalio je jednostavnim riječima:

„Uzeo sam rizik i otišao na satove glume. Bio sam jedini dječak ondje. Bilo je neugodno, ali preživio sam. I dalje učim svaki dan.“

U ostalim kategorijama, HBO-ova serija “The Pitt” proglašena je najboljom dramskom serijom, dok je Noah Wyle osvojio nagradu za najboljeg glumca, uz emotivan susret s Georgeom Clooneyjem. “The Studio” (Apple TV+) slavio je kao najbolja humoristična serija, a Seth Rogen odnio je nagradu za najboljeg glumca u toj kategoriji. Rhea Seehorn nagrađena je za ulogu u dramskoj seriji “Pluribus”, a Jean Smart ponovno je trijumfirala za seriju “Hacks”.

Dodijeljen je i prvi Globus u novoj kategoriji za najbolji podcast, koji je osvojila Amy Poehler za „Good Hang with Amy Poehler“. Nagrada za kinematografsko i box office postignuće pripala je hitu “Sinners”.

Foto: Jim Ruymen/upi/profimedia

Animacija i glazba donijele dodatne emocije

Dvostruki uspjeh postigao je animirani spektakl “KPop Demon Hunters”, koji je osvojio Globus za najbolji animirani film, dok je pjesma „Golden“ proglašena najboljom originalnom pjesmom. Autorica EJAE održala je dirljiv govor o neostvarenim snovima K-pop idola i putu do filmske glazbe.

