Četiri godine nakon smrti Hugha Hefnera, ususret dokumentarnim serijama pod nazivom 'Tajne Playboya' koje bi se trebale početi emitirati 24. siječnja, brojni izvori odlučili su podijeliti svoju priču o tome kakav je život u Playboyjevom carstvu zaista bio.

Jedna od njih je i Holly Madison, koja se prisjetila svog prvog seksualnog iskustva s Hughom Hefnerom.

'Doslovno sam bila potrošena. To je ostavilo veći emocionalni trag na meni, nego što sam mislila da će ostaviti', ispričala je u jednom podcastu. Holly Madison hodala je s Hughom Heffnerom od 2001. do 2008., a kada se jedne noći s nekoliko drugih djevojaka vraćala u Hefnerovu vilu iz noćnog izlaska, stvari su eskalirale.

"Nisam nužno očekivala seks te večeri. Mislila sam da će to više biti poput dejta, iako, svjesna sam da to nikako ne bi bio tipičan dejt. Mislila sam da će to biti više scena u kojoj ću znati što mi se sprema i na temelju toga procijeniti osjećam li se ugodno te odlučiti trebam li doći drugi put", objasnila je.

Iako se u to vrijeme divila Hefneru, užasnula ju je činjenica da su sve druge zečice znale da su ona i Hugh zasigurno spavali zajedno.

"Mislila sam da je stvarno pametan. Sviđao mi se i pomisao da se seksam s njim mi nije bila odbojna. Znam da većina ljudi govori da je on samo 'odvratan stari čovjek'", objasnila je Madison.

"Ono što me izbacivalo van moje komfort zone jest upravo to da sada svi znaju da se mi seksamo. I da će svi sada znati sve o meni", rekla je i nadodala da se osjećala prisiljeno ostati u vili, iako je željela otići. No, vrlo brzo je odlučila okrenuti stvari u svoju korist. Ostala je, a iduće jutro Hefner se složio s tim da se useli u vilu. Cijelo iskustvo okarakterizirala je kao traumatično.