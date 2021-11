Bivša Playboyeva zečica, Jenna Bentley, i bivša stanovnica zloglasnog Playboy Mansiona otkrila je kako je zapravo bilo živjeti tamo. Od policijskog sata do ulaska Hugha Hefnera preko seksa do pružanja "usluga za zabavu", ova bivša zečica vidjela je i iskusila mnogo u poznatoj vili. Manekenka je živjela 12 mjeseci u "Bunny Houseu", susjednom imanju uz vilu, otkriva The Sun. Kada se uselila imala je tek 18 godina, tada joj je to bilo ostvarenje sna.

Playboyjeva zečica je otkrila da joj dan danas fale te lude zabave koje su bile toliko divlje da su orgije i "poslužavnici" za zabavu bili normalna stvar u Hefnerovoj vili. Jenna se prisjeća i poznatih faca na koje je često nailazila u vili, među njima su bili: Angelina Jolie, Tommy Lee, Pamela Anderson, Dennis Rodman i mnogi drugi.

“Nikad se nisam seksala s Hefom"

“Nikad se nisam seksala s Hefom, ali sam ga jednom uhvatila u klinču s drugim ženama, sve što mogu reći je to da su bile četiri osobe, uključujući njega", otkrila je Jenna prenosi The Sun. Kada se Jenna uselila u Playboy Mansion, također je morala potpisati ugovor o neotkrivanju podataka, što znači da može dati samo sitnice o tome što je vidjela. Naime, bivša zečica tvrdi da je vidjela puno poznatih osoba kako se seksaju, a i sama je sudjelovala u mnoštvu seksualnih igrica.

Poznato je da sve djevojke koje su vili moraju se pridržavati strogih pravila zbog kojih, ako ih prekrše, mogu spakirati kofere i tražiti život negdje izvan Hefnerove vile. Mladim i lijepim ženama ta vila je tada značila više od obitelji, to im je bila karta za novi život. Prije samog ulaska u vilu radi se kompletna provjera identiteta djevojka koja je, zahvaljujući svom izgledu, dobila mogućnost živjeti u okruženju Hefnera i njegovih zečica. Starleta se prisjeća, prenosi The Sun, da je život u vili bio nevjerojatno dobar, osim toga djevojke nisu smjele imati dečke pa čak i detaljnije upoznavanje i vezanje s klijentima rezultiralo bi momentalnim izbacivanjem iz vile.

"Imale smo policijski sat"

Kako prenosi britanski tabloid bivša zečica tvrdi da je za vrijeme života u vili imala strog režim: "Imale smo policijski sat u 21h. Nije bilo baš kao u zatvoru, ali ako ste propustili policijski sat, spavali biste na travnjaku. Bili su vrlo strogi po pitanju toga." Bez obzira na stroga pravila vile, Jenna kaže daje imala i jako puno benefita, od osobnog kina preko ljubimaca do stilista. Zapravo, djevojke su imale telefon putem kojeg su mogle zatražiti bilo što u bilo koje doba noći i to bi im Hefner ostvario - ali je moralo biti u okviru pravila vile. Više to odnosilo na žudnju prema McDonald'su u tri ujutro ili želja za novim krpicama.

Život s još 12 žena, koje se bore za isti cilj, gotovo uvijek mora eksalirati i pretvoriti se u pravi kaos. Jenna je istaknula još jedan zanimljiv problem s kojim se Playboyjeva palača borila: "Ljudi misle da je sinkronizacija menstruacije žena mit, ali to se definitivno dogodilo u kući. Tih mjeseci kada su se naši ciklusi poklopili, bio je čisti kaos", piše The Sun. Jenna je dalje istaknula da je uvijek dijelila posebnu vezu s Hefnerom koji je bio brižan prema svim djevojkama: "Hef je stvarno imao zlatno srce. Kada postoje milijuni djevojaka koje žele biti u poziciji u kojoj si ti, definitivno se osjećaš važnom. Bio je fin i ljubazan prema svima i uvijek se trudio da se svi osjećaju ugodno. Bio je i jako smiješan. ", prenosi tabloid.

Vladar Playboyjeve palače, Hugh Hefner, umro je 2017. godine u 91. godini života. Uzrok njegove smrti je bila sepsa, infekcija bakterijom E. Coli, koja mu je uništila sve organe. “Mislim da su se mnoge djevojke pokušale zbližiti s Hefom kako bi mogle dobiti više novca, kad je bio u svojim 80-ima i 90-ima, nije se seksao ni s jednom djevojkom. Samo bi se šetao u svojim papučama, mislim da smo mu sve plavuše tada izgledale isto!", rekla je Jenna koja još dodaje da dan danas žali što nije više vremena provela s Hefom, prenosi The Sun.