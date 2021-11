Glumica Brooke Shields (56) karijeru je počela vrlo rano, a život joj je obilježila uloga dječje prostitutke Violet u filmu Louisa Mallea "Slatka mala" ("Pretty Baby").

Brooke je imala samo 11 mjeseci kada se pojavila u reklami za šampon, a karijera joj je ubrzo krenula uzlaznom putanjom, pa je postala dječja zvijezda. Ona je s 11 godina glumila dječju prostitutku u filmu "Slatka mala" iz 1978. godine u kojem je snimala golišave scene. Naime, u filmu Violet odrasta u bordelu i prodaje svoje tijelo na aukciji onome tko da najveću ponudu. Danas se ta scena smatra dječjom pornografijom.

Brookeina majka Teri Shields godinu dana prije toga naručila je fotografa Garyja Grossa da snimi Brookeine golišave fotografije za Playboyevu publikaciju Sugar'n'Spice. Teri se zbog toga suočila s negativnim reakcijama, no to ju nije baš dirnulo.

Brooke, koja je majka dviju kćeri, u intervjuu za The Guardian otkrila je bi li ona njima dopustila da se pojave u kontroverznom filmu poput "Slatke male".

Bila je djevica do 22. godine

"To ovisi. Vjerojatno da živimo u 1977. Sada, ne znam bi li. Bilo je to drugačije vrijeme", kazala je.

Brooke je ponosna što je snimila taj film i poput svoje majke duboko cijeni europske arthouse filmove.

"Samo ne znam biste li danas mogli snimiti taj film. Pretpostavljam da biste morali imati stariju glumicu koja bi glumila mlađu. Nisam baš sigurna kakva su sada pravila. Ali, ta uloga nije ostavila traga na meni u negativnom smislu", ispričala je.

Glumica smatra da nije štetno u djetinjstvu biti izložen tim temama.

"Ne kad odrasteš u New Yorku gdje je prostitucija skoro svugdje oko tebe. No, bila sam izolirana od toga svega i ostala sam djevica do 22. godine. Ja sam samo glumila i ništa više. Nisam privatno patila zbog uloge Violet… Nije u mojoj prirodi da budem žrtva", pojasnila je.

Njen izgled plaćao je račune

Brooke je otkrila da nikada na filmskom setu ili privatno nije zlostavljana te da ju je majka pratila u Studio 54 kako bi ju zaštitila i pobrinula se da sigurno stigne kući. Smatra da je imala veliku prednost jer nije odrasla u Hollywoodu, već u New Yorku gdje je pohađala normalne škole.

Nekoliko godina kasnije, Shields je glumila u filmu "Plava laguna" iz 1980-ih, gdje ona i njezin filmski ljubavnik Christopher Atkins proživljavaju pubertet izolirani na otoku. Shields je tada imala 14 godina i većinu vremena provodila je gola.

Brooke je imala dvojnicu za scene seksa, a u svojim memoarima je otkrila da su nju i Atkinsa, koji je tada imao 18 godina, nagovarali da budu ljubavni par i u realnosti.

Shields je rekla da ne žali što je bila dječja zvijezda te je ustvrdila da njena majka nikada nije bila nasilna, niti ju je tjerala da radi nešto što ne želi.

"Imala je lijepu djevojčicu i tako smo preživjeli… Moj izgled plaćao nam je račune. Voljela sam pažnju i voljela sam raditi i biti na snimanju. Zabavljali smo se, putovali smo posvuda… Tako je to bilo desetljećima. Bila sam sretna jer sam radila kao glumica. Nikada nisam radila nešto što nisam htjela", otkrila je.