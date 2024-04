Hugh Hefner, osnivač Playboya i najpoznatiji plejboj na svijetu, preminuo je 27. rujna 2017. akon što je preminuo prirodnom smrću u svojoj vili na Beverly Hillsu u dobi od 91 godine.

Muškarci diljem svijeta zavidili su mu na tisućama žena koje je zaveo, a preminula bi legenda danas proslavila 98. rođendan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hedonist koji je uvijek u ruci držao lulu, zaslužan je za seksualnu revoluciju i dokazao da seks zaista prodaje.

Da je imao 'muda' dokazuje to što njegov Playboy izašao 1953. godine, u vrijeme kada je država mogla zabraniti kontracepciju i kada se u seriji "I love Lucy" nije smjela izgovoriti riječ trudnoća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada ga je novinar New York Timesa 1992. godine upitao na što je naponosniji, Hefner je odgovorio: "Na to što sam promijenio stavove prema seksu. To što dragi ljudi sada mogu živjeti zajedno. To što sam skinuo stigmu s predbračnog seksa. To mi daje osjećaj zadovoljstva."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner

Pet dolara kojih je promijenilo svijet

Hefner je novinarsku karijeru započeo u magazinu Esquire gdje je radio do siječnja 1952. godine. Tada je dao otkaz jer mu nisu dali povišicu od pet dolara koju je tražio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoga je Hef založio namještaj, uzeo hipoteku i kredit u banci od 600 dolara, prikupio 8000 dolara od 45 investitora, do kojih je jedna bila njegova majka s ulogom od 1000 dolara i osnovao Playboy.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner

On i njegov partner Eldon Sellers su objavili prvi broj Playboya iz Hefnerove kuhinje u Chicagu. Prvi broj je bio bez datuma jer je Hugh mislio da neće biti drugog broja. Na naslovnici je bila fotografija Marilyn Monroe snimljena za kalendar nekoliko godina ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Časopis se prvo trebao zvati Stag Party, no već je postojao magazin Stag i prijetio je tužbom.

Tako se rodio Playboy. Prvijenac je tiskan u 70 tisuća primjeraka, a prodan u 54 tisuće primjeraka. Zauvijek zahvalan Marilyn Monroe, Hugh je 1992. za 75 tisuća dolara kupio grobno mjesto uz njezino.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sve je krivo slomljeno srce

Hefner je rođen 9. travnja 1926. u veoma religioznoj obitelji za koju je često govorio da nikad nije "iskazivala ljubav, ni na fizički, ni na emotivan način".

"Bio sam vrlo mlad kad sam počeo preispitivati te vjerske gluposti o konfliktu između ljudskog duha i tijela. Jedan od razloga zašto sam ovo što jesam su puritanski korijeni", rekao je Hefner te 2011. dodao: "Moji roditelji su puritanci i prohibicionisti. U našem domu nije bilo alkohola niti razgovora o seksu. Mislim da sam vrlo brzo uvidio koliko je to licemjerno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U djetinjstvu je počela i njegova opsesija zečićima, zahvaljujući dekici s motivom te životinje. Mnogo godina kasnije, po njemu je nazvana jedna ugrožena vrsta zeca - Sylvilagus palustris hefneri.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner

Govorio je da je promijenio sliku o sebi u dobi od 16 godina, kada ga je u srednjoj školi odbila djevojka koja mu se sviđala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Počeo se predstavljati kao Hef umjesto Hugh, naučio je plesati jitterbug i počeo crtati strip koji je bio svojevrsna autobiografija, a ti su stripovi prerasli u ogromnu zbirku spomenara koju je Hefner skupljao i čuvao tijekom života.

Godine 2011. se sastojala od 2.500 svezaka, čime je Hefner oborio Guinessov rekord.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bio je plejboj prije Playboya

Hefner je oduvijek imao velike seksualne apetite, čak i kada je bio u braku s prvom suprugom, Mildred Williams, s kojom se vjenčao 1949., a razveo deset godina kasnije. Tada je uživao u pornografskim filmovima, pokeru na skidanje i grupnom seksu.

Supruga mu je priznala da ga je prevarila dok je on bio u vojsci, što ga je potpuno slomilo. No, zato je Mildred tolerirala njegovo švrljanje. Hefner je, doduše, u jednom intervjuu priznao da nikada nije varao suprugu, ali je zato sve to nadoknadio poslije braka. S Mildred je dobio sina Davida i kćer Christie.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do 1960., Hefner je napravio pravu seksualnu revoluciju. Otvarao je prve Playboy noćne klubove i redovito objavljivao časopis. Hugh je tada počeo voditi televizijski show, kupio je luksuzan automobil, počeo je pušiti lulu i kupio prvu Playboy vilu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner i njegove tri djevojke, Kendra Wilkinson, Holly Madison i Bridget Marquardt

S lulom u ustima i odjeven u svilenu pidžamu, Hef je postao simbol lifestylea koji je predstavljao. Na zabavama koje je priređivao, uživao je sa zečicama i poznatim osobama. Tvrdio je da je spavao s više od tisuću žena, od kojih su mnoge bile na naslovnici njegova časopisa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imao je i seksualna iskustva s muškarcima; jedno čak i prije Playboya. Kako piše u njegovoj biografiji "Mr. Playboy: Hugh Hefner and the American Dream" autora Stevena Watsa, u jednom baru mu je prišao nepoznati muškarac i ponudio mu oralni seks.

Hefner je pristao i navodno nije požalio zbog toga, no nije ga oduševilo pa ga nije ponavljao. Wats u knjizi tvrdi i da je Hef završio u krevetu s vlastitim bratom i njegovom suprugom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U knjizi je opisao i kako je 1977. godine zamalo umro tijekom seksa. Naime, progutao je seksualnu igračku i zamalo se ugušio. Spasila ga je zečica s kojom se zabavljao pod plahtom.

Nikad nije upoznao srodnu dušu

Nakon kraha braka s Mildred, godine 1989. se vjenčao sa 'zečicom godine' Kimberly Conrad. Njoj je tada bilo 27 godina. Par je dobio dva sina, Coopera i Marstona. Rastali su se 1988. godine, a razveli 2010.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo godinu kasnije, Hefner se po treći put odlučio okušati kao suprug i zaprosio 24-godišnju Crystal Harris. Vjenčali su se krajem 2012.

"Možda bih trebao biti samac, ali znam da mi je potrebna romantična veza. Jako sam romantičan i trebam ljubav", rekao je Hef nekoliko mjeseci nakon vjenčanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikad nisam pronašao svoju srodnu dušu", rekao je tad kroz suze.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Druga strana priče

Dok je Hefner neke žene učinio zvijezdama, neke imaju traumatična iskustva. Neke od zečica tako tvrde da ih je silovao Hefnerov bliski prijatelj Bill Cosby.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zečica Gloria Steinem bila je novinarka i opisala je svoje iskustvo kada je radila kao zečica u Hefnerovu noćnom klubu. Opisala je Playboy kao raj za muškarce, ali pakao za žene.

"Djevojke su neobrazovane, previše rade, a premalo su plaćene. Mislim da Hefner želi ući u povijest kao sofisticirana i glamurozna osoba, no on je posljednja osoba koju bih tako opisala", napisala je Steinem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I druge su umirovljene zečice medijima ispričale drugačiju priču od one koja je bila prikazana u časopisu i na televiziji. Tvrdile su da u vili uz zabave i seks postoje i stroga pravila kojih se sve zečice moraju pridržavati. Djevojke nisu smjele napuštati vilu iza 22 sata, a ako bi to učinile, Hefner bi im oduzeo tisuću dolara džeparca.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner i njegove tri djevojke, Kendra Wilkinson, .Holly Madison i Bridget Marquardt

Hefner je radio podlo

U podcastu "Girls Next Level", koji ima jako visoke ocjene na svim platformama, bivše Playboyeve zečice su otkrile kako su fotografije intimnih dijelova njihovih tijela prodavane na aukcijama, a bile su pohranjene u jezivoj "smeđoj knjizi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ta tajna knjiga jedan je od degutantnih dijelova priče o vladaru slavne vile o čemu Holly i Madison detaljno govore u podcastu od prošle godine.

Holly Madison je postala njegova djevojka 2001. godine, kada je imala 21 godinu, dok je Bridget imala 28 godina.

Dok su snimale reality show "The Grils Next Doors" koji je prikazivao kako se živi u Hefnerovoj kući, snimateljska ekipa je imala zadatak snimite snimke ispod suknje pa je u jednoj takvoj sceni, kamera snimila intimne dijelove Hollyna tijela dok je skakala na sofu.

"Ne mislim da je nešto pogrešno u tome da se doma baciš na kauč i ne razmišljaš prevše o tome, no nisam znala da će tu scenu ostaviti, nisam mogla shvatiti zašto je nisu maknuli", rekla je. Njihova tadašnja treća cimerica Kendra Wilkinson je prošla puno gore jer se u drugoj sceni vide njezine genitalije.

"Sretna sam što su ipak zamutili moju pi...", komentirala je Bridget i dodala kako se sjeća i još jedne slične snimke u limuzini na kojoj se "sve vidi".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Prodavao je njihove intimne snimke

Iako su u verziji za televizijsko prikazivanje kadrovi u kojima se vide intimni dijelovi tijela djevojaka bili zamagljeni, Hefner je imao neobrađene fotografije u svojoj tajnoj "smeđoj bilježnici", koje je prodavao.

"To je još jedan primjer kako se u svijetu Playboya golotinja podrazumijevala", rekla je Holly.

Bivše zečice tvrde da je on detaljno pratio i bilježio kako djevojke troše novac te "tko spava s kim i kada". Holly je rekla da je utemeljitelj Playboya, koji je preminuo 2017. godine, planirao prodati "smeđu bilježnicu", svoju tajnu zbirku pornografskih fotografija - knjižnici.

"To je bila još jedna od stvari zbog kojih sam se osjećala čudno i zbog koje sam se bojala otići. Imala sam osjećaj da on ima cijelu planinu pornografije s kojom bi nam se mogao osvećivati ako ga napustimo", rekla je Holly,

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osnivač Playboyja navodno nije želio pitati svoje partnerice za dopuštenje, nego ih je tajno snimao tijekom seksa. Hefnerova bivša djevojka, Sondra Theodore, u dokumentarcu je otkrila da bi Hefner snimao gotovo sve, uključujući i nju. Kaže da je bila šokirana kada se prvi put vidjela na dva ekrana u spavaćoj sobi, piše TMZ.

Da je Hugh Hefner živ, vjerojatno bi morao odgovorati za mnoge sminke pronađene u njegovom domu, jer snimanje seksa bez dopuštenja je zločin u Kalifoniji.

Zbog njegove opsesije su zečice bile podložne infekcijama

Holly Madison i Bridget Marquardt bile su među najpopularnijima u Playboy svijetu modela koji su s Hefnerom dijelili raskošnu vilu, a u svom podcastu "Girls Next Level‘"su također govorile i o njegovoj opsesiji dječjim ulje.

"Ovo je bilo tako odvratno. Hef bi koristio dječje ulje kao lubrikant", tvrdila je bivša zečica Holly Madison te dodala: "Ne preporučujem ovo, to je hodajuća infekcija. Odvratno je, ne znam zašto mu je to bilo napeto."

"Došlo je do toga da je dječje ulje stalno iritiralo moje intimno područje jer snižava PH vagine, pa je tako lako dobiti ​​gljivične infekcije", priznala je Holly koja se tada konzultirala i s ginekologom o mogućim opasnostima korištenja ulja u tu svrhu.

Ipak, bez obzira na medicinske savjete da je to loša opcija lubrikanta, Hefner je nastavljao sa svojom čudnom opsesijom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner i njegove tri djevojke, Kendra Wilkinson, Holly Madison i Bridget Marquardt

Noćne more s Hefnerom u krevetu

Bivše zečice su se u istoimenom podcastu osvrnule i na seksualne odnose s Hefnerom, a kako kažu, nije bilo baš romantično.

"Svi su željeli završiti s tim što je prije moguće. Nijedna od žena nije bila za to", ispričala je Madison te dodala: "To nam je bio posao koji moramo obaviti ili će nas izbaciti iz kuće i svi su samo željeli da sve prođe što je prije moguće."

Marquardt je prvi put spavala s Hefnerom nakon noćnog provoda s njim i drugim djevojkama. Susret, koji je trajao oko minutu, nazvala je "razočaravajućim i neugodnim".

Madison je bila jedna od Hefnerovih djevojaka u dobi od 21 godine. Hodali su od 2001. do 2008., a njihov je odnos opisala kao pakao.

"Ne mogu vam objasniti koliko je ta cijela rutina bila neugodna, kasnije sam imala puno sukoba s drugim djevojkama," nastavila je Madison. "Doslovno sjediš tamo gol i seksaš se pred grupom ljudi koji te mrze i pričaju s*anja o tebi dok se seksaš i možeš to čuti. Bio je to pakao", ispričala je Holly.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner i Holly Madison

Bizarne tajne Hugha Hefnera

Pokojni Hugh Hefner se navodno u jednom periodu svog života toliko zasitio žena da je prešao na seksualno iskorištavanje pasa.

"Bio je grabežljivac", rekla je za The Post Hefnerova bivša djevojka Sondra Theodore.

Gledala sam ga, gledala sam njegovu igru. I gledala sam mnoge djevojke kako prolaze kroz vrata Playboy vile, dolazile su lijepe, a odlazile umorne i iscrpljene", piše TMZ.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

No, usprkos svemu, Hefner je bio omiljen među slavnim i poznatim zvijezdama za koje je redovito organizirao zabave.

Obožavao je film pa je svakoga tjedna prikazivao klasike i nove naslove. Svake godine za rođendan bi prikazivao svoj omiljeni film, "Casablancu", a gosti bi se odjenuli u odjeću po uzoru na 1940.

Iako njegov stil života mnogi nisu opravdavali, nepobitno je da je promijenio svijet, a sve vodeći se svojim prepoznatljivim motom: "Život je prekratak da biste živjeli tuđi san."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Umro Hugh Hefner, osnivač 'Playboya'