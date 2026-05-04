Moda ili neukus? Djevojka Leonarda DiCaprija ovom je haljinom više otkrila nego pokrila

Posljednjih godina na glamuroznim premijerama i otvorenjima često viđamo haljine koje svojim prozirnim tkaninama ništa ne skrivaju, već naglašavaju i dodaju senzualnost. Upravo takvu haljinu odjenula je i poznata manekenka Vittoria Ceretti, djevojka glumca Leonarda DiCaprija.

Na party zagrijavanja prije Met Gale stigla je odjevena u prozirnu haljinu iz Chanel kolekcije proljeće/ljeto 2026.

Foto: Melanie Miller/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Prozirna crna tkanina ukrašena cvjetnim aplikacijama nije u potpunosti otkrila njezin torzo, no ispod nje se jasno naziru grudi, što cijelom outfitu daje izraženu dozu senzualnosti i profinjene zavodljivosti. Još jedan upečatljiv i razigran detalj haljine je donji dio ukrašen volanima na rubu.

27-godišnja talijanska manekenka prozirnu je haljinu kombinirala s donjim rubljem niskog struka.

Podsjetimo, holivudskog glumca Leonarda DiCaprija i talijansku manekenku Vittoriju Ceretti ljubavno se povezuje od ljeta 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno u Europi, nakon čega su krenule glasine o njihovoj vezi. Prema pisanju medija, upoznali su se kroz modne krugove i zajedničke prijatelje u industriji, tijekom boravka u Italiji, a otada su više puta viđeni zajedno na putovanjima i privatnim izlascima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kupiti stan u novogradnji za mlade je nemoguća misija: Evo kako im pokušava pomoći Zadarska županija