Mladen Grdović počastio sam sebe za rođendan: Pogledajte čime se pohvalio

Mladen Grdović uoči svog 68. rođendana obratio se pratiteljima na Facebooku iskrenom objavom. Pjevač je priznao kako mu je ostalo još samo nekoliko sati do rođendana te kroz šalu poručio da ga nitko još nije pitao kako će ga proslaviti.

"Evo dragi moji ljudi! Danas mi je rođendan... fali još 12 sati. Vidim ja da nitko niti blizu ništa ne pita. Tako skoro svake godine ja ostanem sam", napisao je Grdović, dodavši kako mu zbog toga nije žao jer je, kako kaže, tijekom života mnoge ljude "oženio, rastavio i zaljubio".

No, ove godine odlučio je sam sebe razveseliti posebnim poklonom. Otkrio je kako si je kupio Fiat 500 Cabrio, koji je u objavi od milja nazvao "Tropolino", te priznao koliko ga je taj potez usrećio. "Ovaj put sam počastio sam sebe i kupio Tropolina, Fiat 500 Cabrio... Ma tako sam sritan", poručio je.

U komentarima su mu brojni pratitelji uputili rođendanske čestitke i poželjeli mnogo zdravlja, dok je njegov novi Fiat 500 Cabrio brzo postao glavna zvijezda objave.