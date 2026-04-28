Veliko slavlje u obitelji! Miro Bulj ponosno: 'Postao sam dida male Magdalene'

Veliko veselje u obitelji saborskog zastupnika i gradonačelnika Sinja Mire Bulja. Postao je ponosni djed unučice.

Sretnu vijest podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je otkrio i posebno ime nove članice obitelji. Beba se zove Magdalena.

“Postao sam dida male Magdalene”, poručio je ponosni Bulj uz emotivnu glazbenu posvetu i pjesmu Olivera Dragojevića 'Molitva za Magdalenu', čime je dodatno dirnuo pratitelje.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sretne vijesti u obitelj Bulj dolaze samo nekoliko mjeseci nakon još jednog velikog slavlja – u siječnju je njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno, uplovio u bračnu luku, a sada je postao otac.

Miro i supruga Jelena imaju trojicu sinova – najstarijeg Nediljka, magistra odnosa s javnošću, te Josipa i najmlađeg Franu.

POGLEDAJTE VIDEO: Alica Bauman prva je Hrvatima prije 40 godina otkrila strahotu: 'Zatvorite prozore, zaštitite djecu'