FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE SKRIVA PONOS /

Miro Bulj iz prvog reda pratio koncert Tereze Kesovije: Svi pričaju o natpisu na njegovoj majici

Miro Bulj iz prvog reda pratio koncert Tereze Kesovije: Svi pričaju o natpisu na njegovoj majici
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Emotivna večer u Splitu tako je, osim glazbenog spektakla i oproštaja jedne velike umjetnice, bila i podsjetnik na ljepotu obiteljskih trenutaka koji, kako se čini, za mnoge imaju posebnu težinu

4.5.2026.
8:22
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Na velikom koncertu u Splitu, kojim je legendarna Tereza Kesovija  (87) obilježila impresivnih 60 godina karijere i ujedno se oprostila od splitske publike, okupio se niz poznatih uzvanika iz javnog i političkog života.

Posebnu pažnju privukao je saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj (54), koji je na koncert stigao u upečatljivoj majici. Razlog interesa nije bio modni izričaj, već snažna i osobna poruka koju je nosio.

Miro Bulj iz prvog reda pratio koncert Tereze Kesovije: Svi pričaju o natpisu na njegovoj majici
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Naime, Bulj je nedavno postao djed, a svoju sreću nije skrivao ni pred okupljenima. Na majici je jasno istaknuo koliko mu znači dolazak unuke, uz dirljivu poruku:

„Lijepo je biti tata, ali biti dida je nešto mnogo bolje.“

Rodila se Magdalena

Podsjetimo, Bulj je prije tjedan dana javno podijelio radosnu vijest putem društvenih mreža. U emotivnoj objavi otkrio je i ime djevojčice:

„Dragi prijatelji, postao sam dida male Magdalene“, napisao je, uz pjesmu Molitva za Magdalenu koju izvodi Oliver Dragojević.

Obiteljska sreća dodatno je zaokružena ranijim događajem, u siječnju se oženio njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno. Miro i supruga Jelena imaju troje djece: Nediljko je najstariji i magistar odnosa s javnošću, a nakon njega dobili su još dva sina, Josipa i najmlađeg Franu.

Emotivna večer u Splitu tako je, osim glazbenog spektakla i oproštaja jedne velike umjetnice, bila i podsjetnik na ljepotu obiteljskih trenutaka koji, kako se čini, za mnoge imaju posebnu težinu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori kao iz crtića u Ninu, grad 'okupirali' napoznatiji hrvatski psi: 'Vole jesti, spavati i vole cure'

Miro BuljUnukaDida
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike