Miro Bulj iz prvog reda pratio koncert Tereze Kesovije: Svi pričaju o natpisu na njegovoj majici

Na velikom koncertu u Splitu, kojim je legendarna Tereza Kesovija (87) obilježila impresivnih 60 godina karijere i ujedno se oprostila od splitske publike, okupio se niz poznatih uzvanika iz javnog i političkog života.

Posebnu pažnju privukao je saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj (54), koji je na koncert stigao u upečatljivoj majici. Razlog interesa nije bio modni izričaj, već snažna i osobna poruka koju je nosio.

Naime, Bulj je nedavno postao djed, a svoju sreću nije skrivao ni pred okupljenima. Na majici je jasno istaknuo koliko mu znači dolazak unuke, uz dirljivu poruku:

„Lijepo je biti tata, ali biti dida je nešto mnogo bolje.“

Rodila se Magdalena

Podsjetimo, Bulj je prije tjedan dana javno podijelio radosnu vijest putem društvenih mreža. U emotivnoj objavi otkrio je i ime djevojčice:

„Dragi prijatelji, postao sam dida male Magdalene“, napisao je, uz pjesmu Molitva za Magdalenu koju izvodi Oliver Dragojević.

Obiteljska sreća dodatno je zaokružena ranijim događajem, u siječnju se oženio njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno. Miro i supruga Jelena imaju troje djece: Nediljko je najstariji i magistar odnosa s javnošću, a nakon njega dobili su još dva sina, Josipa i najmlađeg Franu.

Emotivna večer u Splitu tako je, osim glazbenog spektakla i oproštaja jedne velike umjetnice, bila i podsjetnik na ljepotu obiteljskih trenutaka koji, kako se čini, za mnoge imaju posebnu težinu.

