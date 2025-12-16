Mirka Vasiljević i Vujadin Savić viđeni na zabavi nakon skandala: Djelovali su opušteno i sretno

Glumica Mirka Vasiljević (35) i nogometaš Vujadin Savić (35) zajedno su se pojavili na rođendanskoj proslavi kćeri Katarine Grujić i Marka Gobeljića, a njihov dolazak odmah je privukao pažnju okupljenih. Bio je to ujedno i prvi javni izlazak Vujadina Savića nakon nedavnog skandala, s obzirom na to da je nedavno prijavio transrodnu osobu A. K. zbog navodne ucjene.

Djelovali sretno i opušteno

Rođendansko slavlje koje su Katarina i Marko organizirali za svoju nasljednicu bilo je raskošno, s bogatom dekoracijom i luksuznim detaljima. Mirka se pojavila u upečatljivom izdanju – nosila je korzet koji je naglašavao figuru i otkrivao ramena, dok se Vujadin odlučio za nenametljivu kombinaciju sa sivom dolčevitom. Njihovo zajedničko pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, osobito u kontekstu događaja koji su mu prethodili, no oboje su djelovali smireno i opušteno. Mirka je, ne skrivajući osmijeh, pozirala u društvu drugih uzvanica, ostavljajući dojam samouvjerenosti i pozitivne energije.

Detalji skandala

Prema pisanju Kurira, transrodna je starleta imala kratku, ali izuzetno turbulentnu aferu s poznatim nogometašem iz Hrvatske. Navodno su se sastajali u luksuznim apartmanima i hotelima, nekoliko fanova ih je uspjelo prepoznati. A. K. je, prema pisanju srpskih medija, produžen pritvor, zbog opasnosti da bi mogla utjecati na svjedoke i dokaze. Navodno je Savića ucjenjivala za iznos od oko 50.000 eura, a tijekom istrage pretražen je i njezin stan na Vračaru.

Na situaciju se nedavno osvrnula i pjevačica Katarina Grujić, koja je na jednom događanju u Beogradu upitana o slučaju koji je pogodio Mirku Vasiljević i Vujadina Savića.

"Čula sam se sa svima s kojima sam trebala razgovarati. O takvim temama ne želim javno govoriti. Imaju moju punu podršku, zauvijek. Toj obitelji potreban je mir, a što se više komentira njihova privatna tema, to se cijela priča više produbljuje", rekla je Katarina, dodavši kako su se na društvenim mrežama pojavile i montaže u koje su bili uključeni ona i Marko, piše Kurir.