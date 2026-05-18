Mirela Priselac Remi za Net.hr progovorila o partneru i kćeri: 'Sad se borim za nas dvije'

Gotovo tri desetljeća Elementala i ime Mirele Priselac Remi (46) postali su sinonim za beskompromisne tekstove, društveni angažman i autentičnost bez filtera. No, nakon godina stvaranja unutar benda, Remi je sada po prvi put odlučila izaći potpuno sama i to albumom simboličnog naziva 'Gola'. Riječ je o njezinom najintimnijem i najosobnijem projektu dosad, albumu na kojem bez zadrške progovara o emocijama, odnosima, ranjivosti, majčinstvu i vlastitim granicama.

U razgovoru za Net.hr otkriva zašto je upravo sada osjetila potrebu za solo iskorakom, koliko ju je promijenilo majčinstvo, zašto je prvi put javnosti pokazala dugogodišnjeg partnera te kako danas gleda na privatnost u eri društvenih mreža. Iskreno, direktno i bez uljepšavanja, baš onako kako smo od Remi i navikli.

Foto: Domagoj Gračan

Nakon gotovo tri desetljeća s Elementalom odlučili ste objaviti prvi solo album Gola. Kakav je osjećaj? Je li u tom procesu bilo sumnje, straha?

Jako je dobar osjećaj, vrlo osnažujući i ohrabrujući, s obzirom na veliku količinu pozitivnih komentara i muzičkih kritika! Onako osobno, baš se osjećam rasterećeno jer sam dugo i marljivo pripremala izlazak albuma i vodila brigu o svim detaljima. Iako sam umjetnička duša, volim i strukturu.

Naslov albuma sugerira ogoljavanje i ranjivost. U kojem ste smislu danas "goliji" nego prije deset ili petnaest godina, privatno i umjetnički?

Mislim da sam ulaskom u 40-e, ušla u neku novu eru svog samopouzdanja. Ako s 20 nisam marila do mišljenja svakog slučajnog prolaznika, kakva li sam tek u 40-ima: oduvijek mi je bilo bitno TKO mi što kaže, pa u 40-ima imam vrlo pažljivo kuriran krug ljudi s kojima sam najbliže povezana. I poslovno, i osobno.

Foto: Domagoj Gračan

U spotu za pjesmu Kradljivci, koji je nedavno ugledao svjetlo dana, prvi ste put javno pokazali svog dugogodišnjeg partnera. Što je presudilo da sada podijelite taj dio intime koji ste godinama čuvali samo za sebe? Kako je Vaš partner reagirao na ideju da se pojavi u spotu?

Htjela sam napraviti spot koji bi bio iznimno nježan i intiman, pa nisam htjela takve trenutke dijeliti s bilo kim drugim osim s njim. Pitala sam ga da i odmah je pristao, jer se međusobno podržavamo i uvažavamo. Baš mi je drago da sada imamo i zajedničko iskustvo snimanja spota – to mu je bio dobrodošli uvid u još jednu sferu mog radnog života.

Poznati ste po tome da godinama nastojite privatni život zadržati podalje od javnosti i medija, imate li osjećaj da se danas od javnih osoba očekuje previše dijeljenja privatnih trenutaka na društvenim mrežama i u medijima?

Društvene mreže nesmiljeno brišu granicu između privatnog i poslovnog, no na svakom od nas je da nađe pravu mjeru. Upravo to ponekad može biti izazovno, no validacija zajednice u digitalnoj sferi ne smije biti jedini razlog dijeljenja intime. Ja baš pažljivo koračam po toj granici, svjesna da se čovjek vrlo lako može poskliznuti ako ne pripazi. Također, smatram da umjetnik u svom djelovanju mora zadržati i dozu ”tajnovitosti” jer ako je baš sve na ”izvolte” lako može postati irelevantan.

Foto: Domagoj Gračan

Koliko Vas je majčinstvo promijenilo kao osobu i autoricu? Je li dolazak kćeri promijenio način na koji pišete tekstove ili doživljavate uspjeh?

Majčinstvo mi je pomoglo da s više jasnoće posložim prioritete i za rješavanje problema odabirem najelegantniji, a možda i najkraći put. Postala sam još izraženiji ”problem solver” nego prije, jer sam se našla u ograničenom vremenskom rasponu za posao, osobne interese i ono što bismo nazvali slobodnim vremenom. No to nije odredilo moj odnos prema poeziji ili muzici, štoviše. Smatram da je uloga majke hvalevrijedna, bogata i nevjerojatna, ali da ne smije definirati identitet žene. Ovdje mislim na sve one koji misle da se žena ostvaruje isključivo kao majka, i s njima se ne slažem.

Ima li Vaša petogodišnja kći omiljenu maminu pjesmu, i sluša li više mamu iz Elementala ili mamu sa solo albuma?

Omiljene pjesme su joj „Goli i bosi“ i „Djevojke“.

Foto: Domagoj Gračan

Kako danas izgleda balans između karijere, partnerstva i majčinstva? Postoji li nešto čega ste se morali odreći da bi taj balans funkcionirao?

Lišio me površnih poznanstava i dugotrajnih ispijanja kava, i na tome mu hvala. Zbilja je ljepši i učinkovitiji život kad znaš što su ti baš najbitniji prioriteti!

Jeste li danas emotivno mirniji nego u razdoblju kada su nastajali Vaši najžešći i najangažiraniji tekstovi, ili se taj bunt samo promijenio?

Mislim da danas grizem jače nego ikada, u svakom smislu – svaka mama zna da kad ima potomke, postaje lavica. Sad se borim za nas dvije i sve druge djevojčice i djevojke koje dolaze.

Kada pogledate unatrag, što bi današnja Remi rekla onoj Mireli koja je tek ulazila u glazbu, posebno o ljubavi, obitelji i tome što zapravo znači "uspjeti"?

„Samo naprijed, malena. Sve je baš kako treba biti! Riječima besmrtnog Delboya iz Mućki – (s)he who dares, wins!“